Afrique du Sud : Julius Malema condamné à 5 ans de prison pour usage illégal d'arme à feu

Le chef du parti Economic Freedom Fighters (EFF), Julius Malema, a été condamné jeudi 16 avril 2026 à cinq ans de prison ferme par le tribunal de KuGompo City pour avoir tiré avec un fusil d’assaut en public. La magistrate Twanet Olivier a prononcé cette sentence après la reconnaissance de culpabilité de Malema sur cinq chefs d’accusation, dont la possession et l’usage illégal d’une arme à feu lors d’un incident survenu en 2018 dans un stade de la province du Cap-Oriental.

Une peine en deçà des réquisitions du procureur

Le procureur Joel Caesar avait demandé la peine maximale de quinze ans de prison, mais le tribunal a finalement prononcé une sanction plus clémente, bien que lourde, pour le leader politique âgé de 45 ans. Julius Malema, qui avait nié les accusations portées contre lui malgré les éléments présentés au tribunal, a été reconnu coupable. Au moment du verdict, plusieurs centaines de sympathisants vêtus de rouge et de noir, couleurs de l’Economic Freedom Fighters, s’étaient réunis devant le tribunal pour suivre l’annonce de la décision.

Conséquences politiques et procédures d’appel

La sentence, si elle était confirmée au terme de tous les recours, entraînerait une interdiction formelle pour Malema d’exercer tout mandat de parlementaire. Cette disqualification politique constituerait un tournant majeur pour l’EFF, dont Malema préside depuis la fondation du parti en 2013.

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Les avocats de Julius Malema ont immédiatement introduit une demande d’appel quelques minutes après le prononcé du jugement au tribunal de KuGompo City, anciennement East London. Cette procédure pourrait durer plusieurs mois et, en attendant une décision définitive, le leader politique pourrait théoriquement continuer à exercer ses activités politiques.