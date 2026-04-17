Afrique : le Bénin, 2e pays le moins touché par l'inflation en 2026 selon la BM

La Banque mondiale a actualisé le 17 avril, ses données économiques pour 2026, révélant une amélioration notable de la stabilité des prix sur le continent africain. Le Bénin figure au deuxième rang des économies africaines affichant les plus bas taux d’inflation, derrière le Niger, selon l’institution financière internationale.

Sur la base des derniers chiffres de l’indice des prix à la consommation (IPC), le Bénin enregistre une inflation annuelle de 1,7 % en 2026, dépassé seulement par le Niger qui affiche 1,2 %. Cette performance place le pays ouest-africain en position favorable face aux turbulences économiques mondiales, notamment les tensions sur les marchés énergétiques et agricoles liées aux crises du Moyen-Orient. Depuis le 28 février 2026, les perturbations dans le détroit d’Ormuz ont réduit de 30 à 35 % le transit du pétrole brut et des intrants agricoles essentiels. Le prix du Brent a atteint 120 dollars par baril en mars et les prix des engrais devraient augmenter de 15 à 20 % au premier semestre 2026.

Une trajectoire décennale de réduction des prix

La situation macroéconomique du continent a connu un infléchissement significatif sur les deux dernières années. Selon la Banque mondiale, le taux d’inflation médian en Afrique a reculé de 4,4 % en 2024 à 3,7 % en 2025. Ces progrès reflètent des politiques monétaires plus affirmées et une plus grande maîtrise des chocs externes : 33 des 47 pays africains ont réduit leur taux d’inflation sur cette période.

Publicité

Le Bénin parmi les meilleurs élèves africains

Au-delà du Bénin, le classement des dix pays les plus stables établi par la Banque mondiale comprend la République centrafricaine (2,0 %), le Tchad (2,2 %), les Seychelles (2,3 %), le Sénégal et le Togo (respectivement 2,8 %), la Guinée-Bissau (3,0 %), le Burkina Faso (3,1 %) et le Gabon (3,2 %).

Cette concentration de faibles taux d’inflation en Afrique de l’Ouest et centrale indique une relative cohérence des orientations macroéconomiques dans la région, bien que les dynamiques nationales diffèrent selon les capacités de production, les structures commerciales et les cadres institutionnels de chaque État.

Les dix pays africains avec les plus bas taux d’inflation en 2026