Afrique : Jeff Bezos passe à l’offensive contre Starlink avec un projet stratégique au Kenya

Amazon cherche à obtenir l’autorisation des autorités kényanes pour installer sa première passerelle satellitaire en Afrique. Cette infrastructure doit permettre au groupe fondé par Jeff Bezos de renforcer le déploiement de son réseau internet par satellite et de concurrencer davantage Starlink, le service développé par Elon Musk.

Amazon a engagé des démarches auprès des autorités de régulation du Kenya afin d’obtenir le feu vert nécessaire à l’installation d’une passerelle satellitaire sur le territoire kényan. Si elle est approuvée, cette infrastructure deviendrait la première du groupe en Afrique et servirait de point de connexion entre sa constellation de satellites en orbite basse et les réseaux internet terrestres.

Le projet intervient alors que la demande pour les services d’internet par satellite progresse dans plusieurs pays africains, notamment dans les zones où les infrastructures traditionnelles restent limitées.

Le Kenya au centre des ambitions d’Amazon

Selon les informations rapportées par plusieurs médias spécialisés, Amazon a choisi le Kenya pour accueillir cette première installation en raison de la maturité de son écosystème numérique et de sa position stratégique en Afrique de l’Est.

Une passerelle satellitaire joue un rôle essentiel dans le fonctionnement des réseaux de satellites en orbite basse. Elle permet le transfert des données entre les satellites et l’infrastructure terrestre, contribuant à améliorer la qualité du service, les temps de réponse et la vitesse des connexions.

Le projet s’inscrit dans le développement du réseau satellitaire d’Amazon, conçu pour fournir un accès internet à haut débit dans différentes régions du monde.

Starlink déjà solidement implanté

Le choix du Kenya place Amazon face à un concurrent déjà bien établi. Starlink, le service internet par satellite de l’entreprise spatiale d’Elon Musk, a lancé ses activités commerciales dans le pays en 2023. L’offre y a rapidement trouvé son public, faisant du Kenya l’un des marchés africains les plus importants pour l’opérateur.

Cette progression a contribué à faire du pays un terrain de concurrence privilégié pour les acteurs du secteur. L’arrivée d’une infrastructure d’Amazon pourrait renforcer cette rivalité et élargir les options disponibles pour les particuliers, les entreprises et les collectivités situés dans des zones peu couvertes par les réseaux terrestres.

Une décision réglementaire attendue

L’installation de la passerelle dépend désormais de l’approbation des autorités réglementaires kényanes. Une fois cette étape franchie, Amazon pourrait accélérer le déploiement de ses services satellitaires dans la région et renforcer sa présence sur un marché africain de plus en plus convoité par les fournisseurs mondiaux d’accès à internet.

La décision des régulateurs kényans constituera la prochaine étape déterminante pour ce projet, qui pourrait modifier l’équilibre concurrentiel de l’internet par satellite en Afrique de l’Est.