Afrique: Trump veut envoyer des migrants afghans en RDC

Le 22 avril 2026, plusieurs médias dont le New York Times ont révélé que l’administration américaine étudiait un projet concernant environ 1 000 réfugiés afghans actuellement installés au Qatar. Ces personnes, évacuées après la (re)prise de pouvoir des talibans en 2021, pourraient être réorientées vers la République démocratique du Congo.

Mais pourquoi les USA se soucient-ils de leur sort ? Il apparaît que ces individus et leurs familles, sont d’anciens collaborateurs des forces armées américaines en Afghanistan. On compte parmi eux des interprètes, des membres de forces spéciales afghanes et des proches de militaires. Depuis leur évacuation il y a un an, ils vivent dans une situation précaire.

Une solution de relocalisation en discussion

S’il fut un temps émis l’idée selon laquelle ils pourraient être transférés aux USA, l’administration Trump a depuis mis son veto. Selon des responsables associatifs, près de 900 personnes sur les 1 000 concernées répondraient pourtant aux critères d’admission sur le territoire américain.

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La Maison Blanche privilégie d’autres pistes, notamment la possibilité de les envoyer en République démocratique du Congo. Cependant, le pays accueille déjà plus de 600 000 réfugiés et fait face à des tensions sécuritaires persistantes dans certaines régions, notamment dans l’est du territoire.

La RDC évoquée, d’autres pistes pourraient être étudiées

Certains se posent donc la question de savoir si cette solution est à la fois sensée et viable sur le long-terme. En effet, pour beaucoup, il s’agirait en fait de “déplacer le problème”. Actuellement au Qatar et sans solutions, les réfugiés se retrouveraient en RDC, avec davantage de droits, mais pas forcément beaucoup plus d’opportunités, ni même de garanties de sécurité.

Rappelons toutefois qu’il ne s’agit-là que d’une simple hypothèse. À date, les administrations qataries et américaines n’ont rien décidé et continuent d’étudier d’éventuelles pistes. Cependant, dans le cadre des accords récemment signés avec Kinshasa, cette solution s’apparentrait à une solution de facilité. En effet, un premier contingent de 15 migrants expulsés depuis less États-Unis vers Kinshasa est arrivé dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 avril en RDC. la « logisitique » entre les deux pays fonctionne bien et pourrait ainsi pousser Washington à creuser davantage cette piste.