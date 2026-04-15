Algérie : un important réseau de voleurs de voitures démantelé

Le 16 avril 2026, à Alger, les forces de l’ordre ont annoncé avoir arrêté les actions d’un réseau spécialisé dans le vol de véhicules. Un réseau qui aurait été actif au niveau national. L’opération a été menée par la brigade de police judiciaire de Dar El Beïda. Au total, sept personnes ont été arrêtées, dont une femme.

C’est par un communiqué de la DGSN accompagné d’une vidéo diffusée sur les réseaux officiels que l’annonce a été effectuée. Une nécessité, alors que de plus en plus de plaintes ont été déposées par des victimes supposées ou avérées de vol de véhicules. Les enquêtes, menées localement, ont conduit à l’ouverture d’une enquête plus large, au niveau national.

Une nouvelle vague d’arrestations au sein d’un réseau de voleurs de véhicules

L’enquête a donné lieu à des identifications qui, elles-même, ont donné lieu à des interpellations. Lors de leur intervention, les forces de police ont d’ailleurs récupéré deux véhicules volés. En outre, des pièces détachées provenant d’autres véhicules, ont été retrouvées sur place et surtout, du matériel utilisé pour procéder aux vols des voitures (outils spécifiques, clés falsifiées…).

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Enfin, une somme de 81 000 dinars algériens a aussi été retrouvée. L’ensemble de ces éléments ne laissait alors aux policiers que peu de place au doute. L’organisation semblait même plutôt structurée aux yeux des autorités. Une opération loin d’être anodine d’ailleurs puisqu’au mois de mars, une première action similaire a été effectuée au mois de mars dernier.

Des arrestations suite à une enquête similaire en mars dernier

En effet, cinq individus avaient alors été arrêtés et quatre véhicules récupérés dans le cadre de cette enquête, déjà à Alger. Les forces de l’ordre avaient également découvert des plaques d’immatriculation falsifiées ainsi que des documents administratifs servant à masquer les méfaits réalisés. Une preuve, s’il en fallait une, que les autorités ont bel et bien décidé de serrer la vis quant à ce type de délit.