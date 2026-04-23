Allemagne : un homme découvre un lingot d’or dans un coffre-fort acheté à 15 € en ligne

Un habitant de Trostberg, en Bavière (Allemagne), a découvert un lingot d’or de 250 grammes dans un coffre-fort acheté d’occasion pour 15 euros sur internet, a rapporté le quotidien allemand Bild. La découverte est intervenue au moment de la réception de l’objet, livré à son domicile, selon les informations communiquées par la police locale.

L’acheteur, présenté comme un particulier amateur de bonnes affaires, a mis la main sur le lingot en examinant le contenu du coffre. Celui-ci comportait un compartiment dissimulé, dans lequel se trouvait le métal précieux. Au cours actuel, la valeur de ce lingot est estimée à près de 33 000 euros.

Selon les déclarations de Nicolai Weiß, porte-parole de la police de Trostberg cité par Bild, le nouveau propriétaire a rapidement pris contact avec les autorités afin de connaître la marche à suivre. « L’acheteur nous a contactés. Il ne voulait rien faire d’illégal », a-t-il indiqué.

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Une origine liée à l’ancien propriétaire

Les vérifications menées par la police ont permis de remonter jusqu’au vendeur. Ce dernier avait mis le coffre en vente pour le compte de son grand-père âgé de 90 ans. D’après les premiers éléments recueillis, le lingot aurait été oublié dans le compartiment caché, sans que l’ancien propriétaire n’en ait gardé trace.

La situation ouvre désormais une question de propriété. Les forces de l’ordre ont précisé que les deux parties devront s’entendre directement ou engager une procédure civile pour trancher le litige. En Allemagne, comme dans plusieurs pays européens, les biens trouvés dans ce type de circonstances ne reviennent pas automatiquement à l’acheteur.

Une découverte qui relance les questions juridiques

Le cas rappelle que la législation encadre strictement les trouvailles de biens de valeur. En droit, la possession d’un objet découvert de manière fortuite peut être contestée si un propriétaire identifiable existe. La démarche de l’acheteur, qui a signalé immédiatement sa découverte, permet d’éviter d’éventuelles poursuites.

Des situations similaires ont déjà été observées ailleurs. En France, des bénévoles engagés dans la rénovation d’un bâtiment ancien en Dordogne avaient mis au jour des bijoux en or et des pierres précieuses dissimulés dans un mur. Ces découvertes, souvent liées à des objets cachés puis oubliés, donnent lieu à des procédures comparables pour déterminer les ayants droit. Dans l’affaire allemande, aucune décision n’a encore été rendue. Les discussions entre l’acheteur et le vendeur, ou une éventuelle action en justice, devront déterminer à qui revient le lingot découvert.