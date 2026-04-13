Après 10 ans de mariage et 3 enfants, un couple découvre un lien de parenté grâce à un test ADN

Un couple américain marié depuis plusieurs années a découvert un lien de parenté après avoir réalisé un test ADN destiné à retracer ses origines familiales. L’information concerne Celina Quinones, agente immobilière basée dans le Colorado, et son époux Joseph Quinones, unis depuis 2006 et parents de trois enfants.

Selon le magazine People, cette révélation est intervenue à la suite d’une démarche personnelle engagée par Celina Quinones pour mieux comprendre ses origines. Le test génétique a finalement mis en évidence un lien familial entre les deux conjoints, dont les familles s’étaient pourtant rencontrées sans soupçonner une telle proximité.

Une découverte tardive après plusieurs années de vie commune

Mariés quelques mois après le début de leur relation, Celina et Joseph Quinones ont construit leur vie sans indication particulière d’un lien familial. D’après leurs déclarations relayées par People, aucun élément lors des rencontres familiales, notamment lors du mariage, n’avait permis d’établir une quelconque parenté.

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Le sujet a pris une dimension publique après la diffusion d’une vidéo sur la plateforme TikTok, où Celina Quinones a partagé son expérience. La publication a généré plusieurs millions de vues et suscité des réactions contrastées, entre incompréhension et soutien.

Des réactions partagées et une décision maintenue

Face aux commentaires parfois critiques, l’agente immobilière a indiqué avoir l’habitude de l’exposition publique liée à son activité professionnelle. Elle a également précisé, dans son échange avec People, ne pas remettre en cause son couple malgré la découverte.

« Je ne laisserai pas le sang s’interposer entre nous », a-t-elle déclaré au média américain.

Selon les éléments rapportés, cette révélation n’a pas entraîné de séparation. Le couple poursuit sa vie familiale avec ses trois enfants, sans modification annoncée de leur situation.

Les tests ADN, un usage en forte progression

Les tests génétiques destinés au grand public se sont largement démocratisés ces dernières années, notamment aux États-Unis, où plusieurs entreprises proposent des analyses permettant d’identifier des origines ethniques ou des liens familiaux.

Ces démarches peuvent parfois révéler des informations inattendues, comme des parentés inconnues ou des filiations différentes de celles présumées. Dans le cas de Celina et Joseph Quinones, la découverte est intervenue plusieurs années après leur mariage, illustrant les conséquences possibles de ce type d’analyse sur la sphère privée. Aucune démarche juridique ou administrative n’a été évoquée par le couple à ce stade, et aucune évolution de leur situation familiale n’a été annoncée à la suite de cette révélation.