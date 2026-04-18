Après l'Iran, Trump promet une « nouvelle aube » pour Cuba « très bientôt »

Donald Trump a promis vendredi une « nouvelle aube » pour Cuba lors d’un meeting organisé par Turning Point USA à Phoenix, en Arizona. Enchaînant sur les récentes opérations militaires américaines contre l’Iran et la réouverture du détroit d’Ormuz, le président américain a déclaré que la puissance des États-Unis allait bientôt mettre fin à soixante-dix ans d’attente pour l’île.

Les Cubains-Américains au cœur du discours

« Très bientôt, cette grande puissance fera aussi advenir un jour attendu depuis 70 ans. C’est ce qu’on appelle une nouvelle aube pour Cuba », a-t-il dit à la foule.

S’adressant aux Cubains-Américains présents dans la salle, Trump a également lancé : « Nous allons les aider, Cuba », évoquant des familles « brutalement traitées », « tuées et brutalisées ».

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Un dossier cubain déjà ouvert

Cette déclaration s’inscrit dans un discours offensif assumé. Fin mars, Trump avait déjà affirmé lors d’un forum d’investissement à Miami que Cuba serait « la prochaine », après avoir salué les résultats des opérations américaines au Venezuela et en Iran. Son administration aurait par ailleurs ouvert des négociations discrètes avec des éléments de la direction cubaine, selon Reuters, tandis que le président lui-même n’a pas exclu une action militaire contre l’île.

Cuba traverse depuis plusieurs années une crise économique sévère. Trump estime que le gouvernement de La Havane est « en chute libre » et sur le point de s’effondrer.