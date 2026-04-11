Arc de triomphe à Washington : le message que veut envoyer Donald Trump

L’administration de Donald Trump a présenté vendredi les plans d’un arc de triomphe monumental destiné à être construit à Washington. Le projet, dévoilé le même jour et transmis à la Commission des beaux-arts, prévoit une structure d’environ 76 mètres de hauteur.

Le président américain a annoncé sur sa plateforme Truth Social le dépôt officiel du dossier auprès de cette instance chargée de se prononcer sur les projets architecturaux dans la capitale fédérale. « J’ai le plaisir d’annoncer qu’AUJOURD’HUI, mon administration a officiellement déposé la présentation et les plans », a-t-il écrit sur son compte officiel.

Donald Trump : « J’ai le plaisir d’annoncer qu’AUJOURD’HUI, mon administration a officiellement déposé la présentation et les plans auprès de la très respectée Commission des Beaux-Arts pour ce qui sera le plus GRAND et le plus BEAU arc de triomphe au monde. Ce sera un merveilleux ajout à la région de Washington DC, dont tous les Américains pourront profiter pendant de nombreuses décennies ! Président DONALD J. TRUMP«

Un projet architectural aux symboles affirmés

Les documents transmis à la Commission des beaux-arts décrivent une arche surmontée de trois statues dorées. L’ensemble comporte également plusieurs inscriptions, dont « One Nation Under God » et « Liberty and Justice for All », intégrées en lettres dorées dans la structure.

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Avec une hauteur annoncée de 76 mètres, l’ouvrage dépasserait les dimensions de nombreux arcs existants. Sa réalisation viserait à inscrire un nouveau repère monumental dans le paysage de Washington, ville marquée par des règles strictes en matière d’urbanisme et par la présence de bâtiments et mémoriaux à forte portée symbolique.

Le choix d’un arc de triomphe, forme architecturale historiquement associée aux victoires et à la puissance des États, ainsi que les inscriptions retenues, confèrent au projet une dimension symbolique. Les mentions « One Nation Under God » et « Liberty and Justice for All » renvoient à des références bien établies dans le discours institutionnel américain, régulièrement utilisées dans les cérémonies officielles et les textes publics.

Une continuité dans les projets monumentaux

Ce projet s’ajoute à d’autres initiatives portées ces dernières années par Donald Trump en matière de monuments publics. Le programme du « National Garden of American Heroes », annoncé lors de son précédent mandat, prévoyait déjà l’installation de nombreuses statues destinées à honorer des figures historiques américaines.

La promotion d’une architecture monumentale et classique avait également été évoquée dans plusieurs orientations fédérales sur les bâtiments publics, avec l’objectif affiché de privilégier des formes jugées plus traditionnelles. Le projet d’arc de triomphe intervient alors que les États-Unis se préparent à célébrer le 250e anniversaire de leur indépendance en 2026, une échéance qui donne lieu à plusieurs initiatives symboliques à l’échelle nationale.

L’examen du dossier par la Commission des beaux-arts constitue la prochaine étape formelle. Toute mise en œuvre dépendra des validations administratives requises et, le cas échéant, de décisions supplémentaires des autorités fédérales compétentes.