Armée : le Maroc et les États-Unis signent une première historique en Afrique avec le test du Link-16

Les Forces armées royales marocaines et les forces américaines ont réalisé, le 3 février à Agadir, un test d’interopérabilité du système de communication Link-16. L’opération s’est tenue lors de la réunion finale de planification de l’exercice African Lion 2026, selon les Forces aériennes américaines en Europe et en Afrique (USAFEA).

Ce test a permis d’établir des communications sécurisées entre des équipements tactiques marocains et américains. Des échanges vocaux cryptés en ultra-haute fréquence ainsi que des messages textuels ont été activés, offrant aux unités des deux pays la possibilité de communiquer directement en temps réel.

Un test technique inédit avec un partenaire africain

D’après l’USAFEA, il s’agit du premier test de ce type mené avec un pays africain. Les équipes ont évalué la capacité du Maroc à partager des données opérationnelles sécurisées sur plusieurs théâtres simultanément, couvrant les domaines aérien, terrestre et maritime.

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Le sergent-chef Babak Kermanshahi, planificateur des opérations au sein de l’USAFEA, et le major Kyle Repetti, officier des opérations des Forces marines américaines en Europe et en Afrique (USMFA), ont participé aux essais. « Le partage de données en temps réel entre les espaces aérien, terrestre et maritime améliore la connaissance de la situation et la coordination », a déclaré Kyle Repetti.

Le dispositif testé repose sur des liaisons de données tactiques conçues pour résister au brouillage et sécuriser les échanges en environnement opérationnel. L’objectif est de renforcer les capacités de commandement et de coordination entre forces partenaires.

Une montée en puissance des capacités technologiques

Cette expérimentation intervient alors que les exercices African Lion intègrent progressivement des outils plus avancés. Au fil des dernières éditions, les manœuvres ont inclus des volets liés aux communications sécurisées, à la coordination interarmées et à la planification opérationnelle en environnement numérique.

Organisé depuis 2004, African Lion est devenu le principal exercice militaire conjoint dirigé par les États-Unis sur le continent africain. L’édition 2026 doit se dérouler du 20 avril au 8 mai dans plusieurs zones, dont Agadir, Tan-Tan et Kénitra.

Les responsables américains indiquent que les enseignements tirés de ce test serviront à préparer les prochaines éditions de l’exercice, avec un objectif de renforcement des capacités d’échange d’informations et de coordination opérationnelle entre partenaires.