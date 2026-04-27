Armement en Afrique : l'Algérie et le Maroc, leaders des dépenses militaires en 2025

L’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) a publié lundi 27 avril 2026 son rapport annuel sur les dépenses militaires mondiales. Les deux premières places sur le continent africain reviennent à l’Algérie et au Maroc, dont les budgets de défense ont tous deux progressé en 2025, accentuant une course aux armements qui dure depuis plusieurs années.

Les dépenses militaires du continent africain ont atteint 58,2 milliards de dollars en 2025, en hausse de 8,5 % sur un an et de 45 % par rapport à 2016, selon le SIPRI. La région Afrique du Nord concentre à elle seule 35,0 milliards de dollars, soit 60 % du total continental.

L’Algérie au sommet, avec une part du budget public sans équivalent mondial

L’Algérie affiche des dépenses militaires de 25,4 milliards de dollars en 2025, en progression de 11 % par rapport à l’exercice précédent. Ce montant représente 25 % des dépenses publiques du pays — le deuxième ratio le plus élevé au monde, derrière l’Ukraine, actuellement en guerre. L’armée nationale populaire algérienne a orienté ces crédits vers l’acquisition de drones, de systèmes antiaériens et de frégates, dans une logique de modernisation d’un arsenal jugé vieillissant. Alger s’appuie principalement sur la Russie comme fournisseur stratégique.

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Le Maroc, avec 6,3 milliards de dollars alloués à la défense en 2025 (+6,6 %), occupe la deuxième place africaine, loin derrière son voisin oriental. Rabat a fait le choix d’une montée en gamme technologique : livraison des premiers hélicoptères de combat AH-64 Apache en début d’année, acquisition de drones et développement de capacités de guerre électronique. Le royaume diversifie ses partenariats — États-Unis, France, Turquie, Israël — et ambitionne de développer une industrie nationale de défense.

La question du Sahara occidental, moteur déclaré de la compétition

Le différend sur le statut du Sahara occidental reste le principal facteur d’explication avancé par le rapport pour justifier la hausse continue de leurs budgets militaires. La rivalité d’influence dans le Sahel, région confrontée à une instabilité durable, alimente également la compétition stratégique entre Alger et Rabat.

Le prochain rapport semestriel du SIPRI, attendu à l’automne 2026, permettra d’évaluer si la trajectoire haussière des deux pays maghrébins se confirme, à l’heure où l’Algérie prépare son projet de loi de finances 2026 avec une enveloppe défense estimée à 22,8 milliards d’euros.