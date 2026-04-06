Armement : la Russie présente un robot terrestre aux capacités avancées

La Russie a diffusé, lundi 6 avril, des images d’essais d’un nouveau robot terrestre armé d’un mortier automatisé de 82 mm. Le système, identifié comme le Kurier, a été montré en train de tirer plusieurs obus avant de se recharger seul, sans présence visible d’un équipage au contact de l’arme.

La plateforme a été testée avec un module baptisé Bagulnik-82, dont l’existence n’avait pas été rendue publique auparavant. La vidéo relayée par le canal russe NRTK, consacré aux développements robotiques terrestres, montre un engin chenillé compact doté d’une tourelle pivotante, capable d’enchaîner les tirs sur un terrain enneigé.

Un mortier automatisé monté sur une plateforme sans équipage

Les images disponibles montrent un bras mécanique introduisant une nouvelle munition dans le tube après chaque départ de coup. Le cycle de rechargement durerait environ cinq secondes, ce qui donnerait à l’ensemble une cadence soutenue, au moins en phase de démonstration. Aucune donnée officielle détaillée n’a toutefois été publiée à ce stade sur sa portée, son autonomie ou son niveau réel d’automatisation.

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Le Bagulnik-82 serait, selon les premières analyses relayées par des médias spécialisés, dérivé du 2B24, un mortier léger de 82 mm déjà utilisé par l’armée russe. Cette hypothèse n’a pas été confirmée publiquement par les autorités russes ni par un industriel identifié. L’intérêt militaire d’un tel système tient surtout à la réduction de l’exposition des servants. Un mortier classique nécessite en temps normal une équipe dédiée, particulièrement vulnérable lors de la mise en batterie, du tir puis du repli.

Moscou poursuit ses essais sur les robots armés

Cette démonstration prolonge les expérimentations russes déjà engagées sur les robots terrestres armés. Moscou avait déjà présenté ces dernières années plusieurs plateformes téléopérées ou semi-autonomes, dont l’Uran-9, un véhicule robotisé doté d’armements lourds, ainsi que d’autres systèmes d’appui-feu automatisés. La Russie dispose aussi, depuis plusieurs années, du 2S41 Drok, un mortier automoteur de 82 mm, cette fois avec équipage à bord. Le Kurier se distingue ici par l’intégration d’un système de chargement automatisé sur une plateforme sans équipage, une configuration plus rarement montrée publiquement dans l’arsenal russe.

Une éventuelle utilisation en Ukraine reste à confirmer

Aucun calendrier officiel de mise en service n’a été communiqué. Le système pourrait intéresser les forces russes pour des missions d’appui indirect sur le front ukrainien, mais aucune preuve indépendante ne permet pour l’instant d’attester un déploiement opérationnel. À ce stade, les images publiées confirment surtout l’existence d’un prototype fonctionnel ayant franchi le stade du tir réel. La prochaine étape sera de savoir si ce robot quittera les terrains d’essai pour rejoindre, ou non, les unités engagées sur le front.