Attaques au Mali : les États-Unis condamnent et apportent leur soutien à Bamako

Le Bureau des affaires africaines du département d’État américain a condamné ce samedi 25 avril 2026 des attaques terroristes simultanées frappant Bamako et plusieurs localités du territoire malien depuis le début de la matinée. Des groupes armés non identifiés ont pris pour cibles des casernes et points stratégiques, selon un communiqué des Forces armées maliennes (FAMa) publié sur leur page Facebook.

Des frappes simultanées de Bamako à Kidal

Outre la capitale, des tirs et explosions ont été signalés à Kati — ville garnison abritant la résidence du chef de l’État, le général Assimi Goïta — ainsi qu’à Gao, Kidal et Sévaré. À Bamako, des hélicoptères militaires ont survolé les abords de l’aéroport en matinée, tandis que plusieurs axes routiers étaient bloqués selon l’agence Reuters. Les assauts n’avaient pas encore été revendiqués en fin de matinée.

Washington réaffirme son engagement au Sahel

Dans un message publié sur le réseau social X dans la journée du samedi 25 avril, le Bureau des affaires africaines du département d’État présente les condoléances américaines aux victimes et à leurs familles, et réaffirme l’engagement de Washington en faveur de « la paix, la stabilité et la sécurité » au Mali et dans la région.

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Bamako a expulsé les forces françaises en 2022 et s’est rapproché de Moscou, dont le Corps africain — successeur du groupe Wagner — opère aux côtés des FAMa sur le terrain. Les relations entre le Mali et Washington se sont distendues depuis les deux coups d’État de 2020 et 2021, sans jamais être rompues.

Le bilan humain des attaques n’avait pas encore été communiqué officiellement à l’heure de publication de cet article. Les FAMa ont indiqué que des informations complémentaires seraient transmises « ultérieurement ».