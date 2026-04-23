Ballon d'Or: les chances de Mbappé évaluées par une ancienne gloire des bleus

Le 22 avril 2026, dans une interview diffusée sur le podcast de Rio Ferdinand, ancien défenseur de Manchester United, Paul Pogba s’est exprimé sur l’avenir de Kylian Mbappé. Le milieu de terrain français de l’AS Monaco, qui revient d’une période compliquée marquée par une suspension pour dopage puis une longue blessure, a été interrogé sur le parcours de l’attaquant du Real Madrid. Il reconnaît son talent et évoque ses chances pour le Ballon d’Or.

Mbappé, installé à Madrid depuis son départ du Paris Saint-Germain, connaît une saison pour le moins… étrange. S’il brille au niveau personnel, son équipe elle, s’apprête à traverser une nouvelle saison blanche. Il reste à Mbappé, la Coupe du Monde 2026, qui se joue cet été aux États-Unis, au Mexique et au Canada, pour espérer décrocher un titre collectif.

Mbappé, ballon d’or en 2026 ?

Une victoire à la Coupe du Monde pourrait d’ailleurs lui ouvrir les portes du Ballon d’Or. Un avis partagé par Pogba qui, lors de cet entretien, a estimé que le sacre individuel de son compatriote au Ballon d’Or n’était qu’une question de temps Il a mis en avant ses performances offensives et sa régularité au plus haut niveau.

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Le joueur de l’AS Monaco a également souligné sa capacité à inscrire très rapidement, de nombreux buts lors de sa première saison en Espagne. Reste que le Ballon d’Or est souvent corrélé aux réussites collectives. S’il est indéniablement un excellent joueur, Mbappé peut-il rêver de ce trophée sans avoir rien remporté cette saison ? Pas sûr.

Il reste encore de nombreuses échéances

Par exemple, une nouvelle victoire du PSG couplée à une victoire de l’équipe de France en Coupe du Monde pourrait à nouveau pousser Ousmane Dembélé sur le devant de la scène… Une sacre du Bayern Munich et une victoire de l’Angleterre pourraient, a contrario, consacrer Harry Kane. Il reste donc encore beaucoup à faire mais de l’aveu de Pogba et d’autres footballeurs, Mbappé est destiné à soulever le Ballon d’Or.