France: Cnews nie tout racisme envers Bally Bagayoko après la polémique

Le maire nouvellement élu de Saint-Denis en Seine-Saint-Denis, Bally Bagayoko, a organisé un rassemblement citoyen, samedi 26 mars à 14 heures sur le parvis de l’hôtel de ville. La raison ? Celui-ci dénonce des attaques racistes reçues de la part de chroniqueurs de la chaîne Cnews. Des accusations que la chaîne a formellement démenties sur ses réseaux sociaux, publiant ce 30 mars un communiqué de presse.

Dans ce communiqué de presse, Cnews assure que les extraits qui ont été diffusés et partagés sur les réseaux sociaux, sont des extraits tronqués. Ils ne refléteraient en rien le sens initial des propos qui ont été tenus sur le plateau. En ce sens, la chaîne appelle à la fin du partage des vidéos concernées, ajoutant que ces pratiques trompeuses avaient pour seule finalité, de nourrir la défiance et la crispation.

Le gouvenrement réagi à la polémique

La situation est d’ampleur. En effet, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez s’est lui-même dit choqué et a dénoncé des propos inacceptables suite à la diffusion des images dont il est question. De son côté, Ségolène Royale, ancienne candidate à la présidentielle, a apporté son soutien à l’élu. Dans le même temps, le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples a annoncé le dépôt d’une plainte. L’association a aussi saisi l’Arcom.

Publicité

Les propos problématiques en question sont les suivants. À la question, est-ce que Bally Bagayoko “essaye de pousser les limites ?”, Jean Doridot, psychologue invité en plateau (et habitué), a répondu “Sûrement qu’il y a un peu de ça. Maintenant, c’est important de rappeler que l’homo sapiens, nous sommes des mammifères sociaux et de la famille des grands singes”.

L’élu appelle à combattre les idées les plus extrêmes

Ces propos et cette situation ne devraient pas manquer d’alimenter les nombreux débats quant à la montée des idées racistes en France. « « « J’ai trouvé ces attaques ignobles […], nous sommes ici en France, c’est la République française qui reconnaît tous ses enfants quelle que soit leur origine » a d’ailleurs tenu à rappeler Laurent Nuñez. De son côté, après avoir tancé l’Élysée, le maire de Saint-Denis appelle à tout faire pour combattre les idées extrêmes.