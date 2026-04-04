Belge disparu en Chine : ce que l’on sait sur Hugo Huyghebaert introuvable depuis le 26 mars 2026

Les autorités belges suivent la disparition de Hugo Huyghebaert, un Belge de 28 ans porté disparu en Chine depuis le 26 mars. Le jeune homme se trouvait dans la province du Yunnan, où il projetait une randonnée dans les gorges du Saut du Tigre.

L’alerte a été rendue publique vendredi par la Police fédérale belge, à la demande du parquet de Namur. Selon les informations diffusées dans cet avis de recherche, le jeune homme se trouvait dans la commune de Sanba, à Shangri-La, dans la province chinoise du Yunnan, au moment de sa disparition. « Qui a vu Hugo HUYGHEBAERT (28) ? #disparu en Chine le 26/03/2026« , mentionne un tweet de la police Fédérale.

Un départ vers les gorges du Saut du Tigre

D’après les éléments communiqués par la police, Hugo Huyghebaert a quitté vers 11 heures la maison d’hôtes Haba Xiyinge avec l’intention de rejoindre les gorges du Saut du Tigre, connues à l’international sous le nom de Tiger Leaping Gorge.

Publicité

Depuis ce départ, aucun contact n’a été signalé publiquement par les autorités belges. La police précise qu’il portait une tenue de randonnée grise et qu’il avait avec lui un sac à dos protégé par une housse verte. Son signalement fait état d’un homme de 1,80 mètre, de corpulence mince, avec de courts cheveux bruns bouclés et une barbe.

« Hugo mesure 1m80, est de corpulence mince, a de courts cheveux bruns bouclés et une barbe. Il portait une tenue de randonnée grise et était en possession d’un sac à dos recouvert d’une housse verte« , précise la police sur son site.

Le secteur où il devait se rendre est l’un des plus fréquentés du Yunnan par les amateurs de marche. Traversée par le Yangtsé, cette zone montagneuse est réputée pour ses panoramas, mais aussi pour ses parcours escarpés et ses passages parfois techniques. Ce rappel permet surtout de situer le terrain dans lequel les recherches et les vérifications pourraient s’inscrire, sans qu’aucune hypothèse officielle n’ait été avancée à ce stade.

Une enquête relayée par la police belge

L’avis de recherche diffusé par la Police fédérale appelle toute personne susceptible d’avoir vu Hugo Huyghebaert, échangé avec lui ou obtenu des informations utiles à se manifester. Les enquêteurs belges et chinois demandent également aux personnes qui se rendraient prochainement dans cette zone de transmettre tout élément pouvant aider à retracer son parcours.

Le SPF Affaires étrangères a pour sa part confirmé être saisi du dossier, sans donner davantage de détails, invoquant la protection de la vie privée. Cette prise de parole confirme l’implication des autorités consulaires belges dans le suivi de la situation.