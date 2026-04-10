Bénin : 390 cartes SIM abandonnées à Azohouè-Cada, une enquête ouverte

Une importante quantité de cartes SIM a été découverte lundi 6 avril dans un bosquet de l’arrondissement d’Azohouè-Cada, dans la commune de Abomey-Calavi. Alertée par des riverains, la Police républicaine a procédé à la saisie de plusieurs centaines de puces téléphoniques abandonnées sur les lieux. D’après les informations publiées par la page officielle de la Police républicaine, l’intervention a eu lieu dans la matinée au niveau du hameau de Klitomè. Une équipe du commissariat territorial, accompagnée du chef d’arrondissement, s’est rendue sur place pour constater les faits signalés par les habitants.

Sur le site, les agents ont découvert un total de 390 cartes SIM encore conditionnées dans leurs emballages d’origine. Le lot se compose de 386 cartes de l’opérateur MTN et de 4 cartes de Celtiis.

Les puces étaient dispersées dans un bosquet, sans dispositif de stockage apparent ni présence de matériel complémentaire. L’état des emballages laisse penser qu’elles n’avaient pas encore été utilisées au moment de leur abandon. Aucune indication immédiate ne permettait d’identifier leur provenance ou les circonstances de leur présence sur les lieux.

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Une enquête ouverte par la police

Face à cette situation jugée inhabituelle, les services de sécurité ont ouvert une enquête. Les premières diligences visent à déterminer l’origine du stock et à identifier les personnes impliquées dans son dépôt.

Selon la Police républicaine, les investigations en sont encore au stade des constatations initiales. Les éléments recueillis sur place devraient être exploités dans le cadre des vérifications en cours. À ce stade, aucune interpellation n’a été annoncée.

L’hypothèse d’un abandon lié à une activité illicite n’est pas écartée. L’affaire pourrait relever d’un vol, d’un circuit de revente parallèle ou d’un usage frauduleux des cartes, notamment dans des opérations nécessitant de multiples lignes téléphoniques.

Des cartes SIM soumises à identification au Bénin

Au Bénin, l’acquisition et l’activation des cartes SIM sont encadrées par des obligations d’identification des abonnés. Les opérateurs de télécommunications doivent enregistrer les données personnelles des utilisateurs avant toute mise en service, une mesure destinée à limiter les usages anonymes et à faciliter les enquêtes judiciaires.

La présence d’un volume important de cartes non activées dans la nature soulève des interrogations sur leur circuit de distribution. Elle pourrait également entraîner des vérifications auprès des réseaux de vente agréés, chargés de commercialiser ces supports conformément à la réglementation en vigueur. Les investigations engagées par la Police républicaine devront établir si ce lot provient d’un détournement, d’une perte logistique ou d’un réseau organisé. Les résultats de l’enquête sont attendus dans les prochains jours.