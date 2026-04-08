Bénin : Césaire Agossa, ex-cardinal de Banamè, quitte la congrégation

Césaire Agossa, ancien cardinal de La Mission de Banamè, a pris ses distances avec cette congrégation religieuse, selon des informations rendues publiques le 8 avril 2026. Celui qui occupait également le poste de responsable de la communication au sein de cette religion fondée en 2009 s’est éloigné de l’organisation ecclésiale dirigée par Vicentia Tchranvou-Kinni, appelée « Daagbo » par ses fidèles.

Un cardinal aux multiples responsabilités

Ancien journaliste et promoteur de la Radio Trait d’Union à Bohicon, Césaire Agossa s’était forgé une image d’homme public avant de s’engager au sein de La Mission de Banamè. Fondateur de plusieurs établissements scolaires privés, il avait peu à peu élargi ses fonctions au sein de la congrégation, y occupant un rôle central dans la direction ainsi que dans la gestion des relations extérieures.

Un retrait relayé sur les réseaux sociaux

L’annonce du départ de Césaire Agossa a d’abord été relayée sur les réseaux sociaux, où plusieurs publications ont évoqué son retrait. Selon une source proche du dossier, l’ancien cardinal ne souhaite pas s’exprimer publiquement sur le sujet.

Publicité

Fondée en 2009, La Mission de Banamè affirme que Dieu s’est incarné de nouveau et réside dans le corps d’une jeune femme appelée Parfaite Tchranvou-Kinni. Implantée dans la région d’Agonlin, dans le département du Zou au sud du Bénin, cette organisation religieuse rassemble de nombreux fidèles, appelés Daagbovi, qui adhèrent aux messages de Daagbo, la figure divine qu’ils considèrent comme incarnée.