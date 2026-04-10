Bénin : la CENA briefe les missions d’observation à trois jours du scrutin

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a réuni, jeudi 9 avril 2026 à Cotonou, des observateurs nationaux et internationaux dans le cadre d’une séance de briefing consacrée à l’élection présidentielle prévue le 12 avril. La rencontre a rassemblé des délégations de l’Union africaine, du Conseil de l’Entente et de l’Association des autorités électorales africaines autour du président de l’institution, Sacca Lafia.

Cette séance vise à présenter les dispositifs opérationnels mis en place pour l’organisation du scrutin et à préciser les modalités d’intervention des missions d’observation déployées sur le territoire national.

Présentation du dispositif électoral

En ouverture des échanges, le président de la CENA a exposé le fonctionnement de l’institution ainsi que l’architecture du processus électoral. Selon la CENA, ces dispositions portent notamment sur la distribution du matériel de vote, l’encadrement des agents électoraux et la coordination des opérations dans les centres de vote.

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Sacca Lafia a également rappelé les engagements de l’organe de gestion des élections en matière de transparence et de régularité du scrutin. Il a insisté sur l’importance de la présence des observateurs pour apprécier le déroulement des opérations sur le terrain. Au cours de la séance, les représentants des différentes missions ont soulevé des préoccupations relatives à l’organisation du vote, auxquelles la CENA a apporté des réponses techniques, selon les éléments présentés lors de la rencontre.

Appel à la neutralité des observateurs

S’adressant aux délégations présentes, le président de la CENA a invité les observateurs à respecter les principes encadrant leur mission. Cette recommandation intervient alors que plusieurs organisations internationales ont déployé des équipes chargées de suivre le processus électoral, depuis la campagne jusqu’à la proclamation des résultats. Les missions d’observation ont pour rôle de collecter des informations sur le déroulement du scrutin, d’évaluer sa conformité aux standards électoraux et de formuler, le cas échéant, des recommandations.