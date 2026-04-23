Bénin : l'ambassade des USA félicite Wadagni après sa victoire à l'élection présidentielle

L’ambassade des États-Unis au Bénin a adressé ses félicitations à Romuald Wadagni le 23 avril, après la confirmation officielle de son élection à la présidentielle. Dans un communiqué, la représentation diplomatique américaine a exprimé sa volonté de renforcer les liens bilatéraux avec le Bénin et de promouvoir la prospérité économique et la stabilité régionale.

La validation de la Cour constitutionnelle

La haute juridiction béninoise a procédé à la proclamation solennelle des résultats définitifs du scrutin du 12 avril. Cette proclamation intervient cinq jours après la publication des résultats provisoires, délai légal au cours duquel aucun recours n’a été déposé par les candidats ou leurs représentants.

En réaction à cette confirmation, l’ambassade américaine a déclaré : « Suite à la proclamation des résultats définitifs par la Cour Constitutionnelle, les États-Unis félicitent le Président élu Romuald Wadagni pour sa victoire à l’élection présidentielle au Bénin. Nous nous réjouissons de travailler ensemble afin de renforcer nos relations bilatérales et de promouvoir la prospérité économique, ainsi que la stabilité au bénéfice de nos deux peuples. »

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Des résultats sans appel

Romuald Wadagni, ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances dans le gouvernement sortant, a remporté une victoire avec 94,27 % des suffrages exprimés. Son colistière, Mariam Chabi Talata, l’accompagnera comme vice-présidente. Paul Hounkpè, son seul adversaire, a obtenu 5,73 % des voix. Le scrutin a enregistré un taux de participation de 63,55 % parmi les électeurs inscrits.

Installation du nouveau président fixée au 24 mai

Conformément aux dispositions constitutionnelles béninoise, Romuald Wadagni doit prêter serment devant la Cour constitutionnelle avant de prendre officiellement ses fonctions. Cette cérémonie d’investiture est prévue pour le 24 mai 2026 à Porto-Novo, capitale administrative du pays. À l’issue de cette prestation de serment, le président élu deviendra effectivement chef de l’État pour un mandat de sept ans.

L’élection présidentielle intervient dans un cadre de renouveau institutionnel au Bénin, marqué par une révision constitutionnelle adoptée en novembre 2025 qui a porté à sept ans la durée du mandat présidentiel, contre cinq auparavant.