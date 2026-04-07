Bénin : le REMAPSEN démarre l’année sur la protection des consommateurs

Le Réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l’environnement (REMAPSEN Bénin) a tenu, le 2 avril 2026 à Cotonou, son premier rendez-vous de l’année consacré à la santé des consommateurs. La rencontre, organisée à son siège, a réuni des journalistes et des acteurs du secteur autour d’une communication assurée par Eric Houessou, président de l’Association béninoise pour la défense du consommateur (ABDC).

Placée sous le thème « Santé des consommateurs : les associations en première ligne », la séance a permis de présenter les enjeux liés aux habitudes de consommation et aux risques sanitaires associés. Le communicateur a insisté sur la responsabilité des organisations de consommateurs dans l’alerte et la prévention face aux produits et pratiques susceptibles d’affecter la santé publique.

Les associations en relais d’alerte et de prévention

Dans son intervention, Eric Houessou a indiqué que la santé des populations ne relève pas uniquement du système de soins, mais aussi de la qualité des produits consommés au quotidien. Selon lui, les associations jouent un rôle d’interface entre les citoyens et les autorités, notamment dans la sensibilisation et la défense des droits des consommateurs.

Publicité

« La protection de la santé des consommateurs passe avant tout par l’information, l’éducation et la sensibilisation », a-t-il déclaré devant les membres du REMAPSEN Bénin. L’ABDC met en avant une stratégie axée sur l’information du public et l’interpellation des acteurs concernés lorsque des risques sont identifiés. Cette approche vise à réduire l’exposition des consommateurs à des produits ou pratiques à risque.

Des actions de sensibilisation et des interventions sur le terrain

L’association a développé plusieurs outils pour atteindre les consommateurs. Parmi eux, une plateforme en ligne dénommée « Tribune du Consommateur », qui accueille régulièrement des experts et universitaires autour de thématiques liées à l’alimentation, à la santé et aux pratiques commerciales.

Les échanges organisés dans ce cadre portent notamment sur les risques liés à certains modes de cuisson, à l’usage de substances dans la transformation des aliments, ou encore aux compléments alimentaires. Les questions liées aux aliments vendus dans la rue, à l’utilisation des pesticides et à la qualité des produits mis sur le marché sont également abordées.

En complément de ces actions, l’ABDC organise des descentes dans les marchés, en collaboration avec les autorités compétentes. Ces opérations ont conduit au retrait de produits jugés impropres à la consommation dans plusieurs villes, dont Cotonou, Porto-Novo et Bohicon, notamment lors des périodes de forte affluence commerciale.

L’association reçoit par ailleurs des plaintes de consommateurs portant sur la qualité des produits ou certaines pratiques commerciales. Ces dossiers font l’objet d’un suivi avec les structures concernées jusqu’à leur traitement.

Une collaboration attendue avec les médias

Le rendez-vous du REMAPSEN a également mis en avant le rôle des professionnels des médias dans la diffusion de l’information sanitaire. Les organisateurs ont souligné que la circulation d’informations fiables constitue un levier de prévention des risques à grande échelle.

Cette session marque le lancement des activités 2026 du REMAPSEN Bénin, qui prévoit d’autres rencontres thématiques destinées à renforcer les capacités des journalistes sur les questions de santé et d’environnement. À l’échelle nationale, la célébration de la Journée mondiale des droits des consommateurs, observée chaque 15 mars, reste un cadre de référence pour les actions de sensibilisation menées par les organisations engagées dans la protection des consommateurs.