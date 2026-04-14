Bénin : Le TikTokeur « Le Russe » interpellé

Connue sur les réseaux sociaux pour ses positions sur les panels, le TikTokeur « Le Russe » qui s’appellerait Megnigbeto Luc se retrouve au cœur de l’actualité depuis ce mardi 14 avril 2026. Suivi par de nombreux internautes, le créateur de contenus s’est fait remarquer par ses prises de positions proches de l’opposition et des panafricanistes, qui lui ont valu une certaine popularité. Selon les informations qui nous sont parvenues dans la soirée du 14 Avril 2026, il aurait été interpellé par les forces de l’ordre.

Le TikTokeur connu sous le pseudonyme « Le Russe » a été interpellé par les forces de l’ordre ce mardi 14 Avril 2026. À ce stade, aucune communication officielle n’a précisé les raisons de son interpellation. Sur les réseaux sociaux, l’annonce de cette situation a rapidement suscité réactions et commentaires. En attendant d’éventuelles précisions des autorités, l’affaire continue de retenir l’attention, illustrant une nouvelle fois l’influence croissante des créateurs de contenus dans l’espace public béninois.