Bénin : Les Démocrates en conseil national extraordinaire Samedi prochain

Le principal parti de l’opposition béninoise, Les Démocrates, traverse une zone de fortes turbulences. Samedi 4 avril 2026, le siège national de la formation politique à Cotonou accueillera un conseil national extraordinaire décisif. Cette réunion, convoquée par le camp de Nourénou Atchadé, vise à trancher la crise de légitimité qui l’oppose à Eric Houndété.

Au cœur des échanges figurera la plainte déposée devant le tribunal de première instance de Cotonou concernant la désignation de Nourénou Atchadé. Pour rappel, ce dernier a été propulsé à la tête du parti lors du conseil national ordinaire du 22 mars 2026, succédant ainsi à l’ex-président Boni Yayi.

Cependant, Eric Houndété, qui assurait l’intérim de la présidence, conteste vigoureusement cette nomination. Affirmant être toujours en poste, il a porté le bras de fer sur le terrain judiciaire, plongeant le parti dans une impasse institutionnelle inédite à l’approche des échéances électorales.

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L’ordre du jour ne s’arrête pas à la bataille juridique. Le conseil devra statuer sur les sanctions visant plusieurs cadres, dont Eric Houndété lui-même. Suspendus le 26 mars dernier par Nourénou Atchadé, ces responsables sont accusés d’avoir publiquement soutenu le duo Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata.

Cette prise de position a été jugée inadmissible par la direction actuelle, le parti ayant officiellement choisi de ne soutenir aucun candidat pour la présidentielle de 2026.

Enfin, cette rencontre extraordinaire servira à faire le point sur les postes vacants au sein de la coordination nationale. La désignation de nouveaux responsables est attendue pour tenter de stabiliser une structure ébranlée par ces déchirements internes.