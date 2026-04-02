Bénin : L’essentiel de l’appel de Soglo pour Wadagni-Talata

À dix jours de l’élection présidentielle d’avril 2026, l’ancien président Nicéphore Soglo a publiquement affiché son soutien au candidat Romuald Wadagni, ce jeudi 2 avril 2026 à Bohicon, lors d’un meeting politique. Cette sortie s’inscrit dans la deuxième étape de la tournée nationale menée par le duo Wadagni-Talata.
Organisée devant une foule mobilisée, la rencontre a réuni plusieurs figures politiques venues accompagner le candidat de la mouvance présidentielle. La prise de parole de l’ancien chef de l’État a constitué l’un des moments centraux de ce rassemblement.
Nicéphore Soglo assume son choix et appelle au ralliement
Prenant la parole face aux militants, Nicéphore Soglo a justifié son engagement en faveur du duo formé par Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata, en établissant un parallèle avec son soutien passé à l’actuel président Patrice Talon.
« Précédemment, j’étais venu présenter un de mes fils, Patrice Talon. Les fruits n’ont-ils pas tenu la promesse des fleurs. Vous avez vu vous-même le résultat. Aujourd’hui, celui qui est face à moi, vous ne l’ignorez non plus : WADAGNI en plus de Talata, eux aussi travailleront. Car, ils ne sont pas adeptes des discours, mais de l’action. Pour cela que j’ai décidé de sortir aujourd’hui dire à toute la population, aux miens de s’aligner derrière cette équipe, de toujours la soutenir. Notre pays va prospérer ».
Par cette déclaration, l’ancien président formalise son positionnement dans la campagne en cours. Sur place, ses propos ont été relayés par les militants comme un appel explicite à l’alignement derrière le candidat.
Une étape de campagne axée sur la mobilisation
Le meeting de Bohicon s’inscrit dans une série de déplacements engagés à travers le Bénin pour renforcer la présence du duo sur le terrain. Cette stratégie vise à maintenir un contact direct avec les électeurs dans les principales localités du pays à l’approche du scrutin.
Au cours de cette étape, Romuald Wadagni a poursuivi son intervention centrée sur les réformes économiques et sociales, appelant les électeurs à une mobilisation accrue en vue du vote. L’objectif affiché reste la consolidation des soutiens déjà acquis et l’élargissement de la base électorale. La participation de plusieurs personnalités politiques à ce rassemblement contribue à structurer la campagne autour de prises de position publiques et d’alliances visibles.
Une dynamique de soutiens à l’approche du scrutin
À mesure que l’échéance électorale se rapproche, les initiatives de terrain se multiplient et les soutiens s’expriment de manière plus affirmée. L’intervention de Nicéphore Soglo à Bohicon intervient dans une séquence marquée par l’intensification des activités politiques et des rassemblements publics.
La tournée nationale du duo Wadagni-Talata doit se poursuivre dans les prochains jours avec d’autres étapes programmées dans plusieurs villes du pays, en amont du scrutin présidentiel prévu en avril 2026.
14 réflexions au sujet de “Bénin : L’essentiel de l’appel de Soglo pour Wadagni-Talata”
Les vrais problemes politiques au Benin depuis 1990 jusqu’a nos jours, c’est le trio Soglo-Yayi-Talon 🤯😡🥵🤷🏿♂️
On mobilise les électeurs pour le taux de participation plutôt que de mobiliser pour la victoire. Je vous en prie chers politiciens, nous ne sommes pas dans une dictature. Vraiment je ne reconnais plus la démocratie dans mon pays.
Alleesx
Précédemment, j’étais venu présenter un de mes fils, Patrice Talon.
le vieux nègre avec ses délires !
Cet fils qui a contraint son autre fils et la dépouille de sa femme à l’exil… l’argent permet d’acheter les consciences et chez Soglo, ça permet aussi d’effacer la mémoire.
Pauvre Rosine qui doit être en train de tourner et se retourner comme une éolienne dans sa tombe à cause de l’attitude de son mari.
sonagnon..viendra me parler de morale en politique
ce indigent intellectuel sera toujours dans ses nuages
En politique comme dans la vie courante, on ne peut pas empêcher une personne de renoncer à son honneur et sa dignité pour des intérêts personnels et égoïstes.
Le monde a toujours fonctionné ainsi. Mais cela n’a jamais empêché des sociétés humaines de fonder des valeurs morales et éthiques, comme fondement de l’action publique.
Faites des recherches sur le fonctionnement des démocraties avancées, dans les pays du nord de l’Europe en particulier; même en France, les derrières actualités judiciaires qui ébranlent le monde politique sont des références.
Augmentes le volume svp
je confirme que sonangnon est en déperdition mentale à cause de la suppression de la jouissance des ressources publiques. Il en rafolait sous le règne de ton frère
Mr Ronsard, ce que vous ne savez pas, j’ai eu la chance d’avoir un géniteur qui a été parmi les plus grands de sa génération.
Voitures de fonctions, maisons de fonction, honneurs liés à la catégorie des hauts fonctionnaires de l’époque.
Quand j’ai des démarches à faire dans le milieu judiciaire et dans certaines administrations à l’époque au Bénin, mon seul nom ouvrait des portes.
C’est pour vous donner une image du milieu dans lequel j’ai grandi. Le milieu politique du Dahomey au Bénin, je le connais si bien, que personnellement je suis resté en retrait en me basant sur l’expérience de mon feu père.
Donc, arrêtez de fabriquer des choses qui n’ont jamais existé. Je n’ai participé à aucune action politique au Bénin, sous aucun régime. Ma carrière professionnelle et ma famille sont mes priorités jusque là.
Il trahi même sa propre femme
Et on appelle ça homme
pros titution..
bon..c c’est un f on
c est pas étonnant..ils sont comme ça
manque de hauteur de dignité
Pépé Nicephore Dieudonné Soglo!!!
Mes respects !!!
Mais j’attends l’avis de ses deux garçons avant de me prononcer, si non on ne peut pas se prononcer.
A t il bien dormi la nuit avant de venir ou c’est son sosie ??? Moi je ne sais pas encore.
Je pense pour ma part que le patriarche Nicephore Soglo est manipulé.
Le cas contraire , il a un deal avec Wadagni pour le retour de Lehady au bercail .
Je suis tout de même surpris de savoir que la tenue du match amical est pour ce mois-ci .
Qu’en serait-il du corrupteur-né ???
Deja il se fait discret.
Et la Sénat ???
Il ira à la Sénat mais pas pour présider l’institution .
Souvenez-vous de sa devise ???
Surgir , Agir et Disparaître
Il se prépare pour Disparaître
Cherchez l’erreur
quel respect pour des vieux viscieux et indignes
le sénat et les avantages..c’est leur préoccupations..
Ne viens plus nous parler d éthique et de morale en politique
cela n a jamais exister
sonagnon..un chat est plus doué de discernement..que toi
avec tes concepts..t’es posts..d un idiot
tu nous fatigue..à la fin