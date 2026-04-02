Bénin : L’essentiel de l’appel de Soglo pour Wadagni-Talata

À dix jours de l’élection présidentielle d’avril 2026, l’ancien président Nicéphore Soglo a publiquement affiché son soutien au candidat Romuald Wadagni, ce jeudi 2 avril 2026 à Bohicon, lors d’un meeting politique. Cette sortie s’inscrit dans la deuxième étape de la tournée nationale menée par le duo Wadagni-Talata.

Organisée devant une foule mobilisée, la rencontre a réuni plusieurs figures politiques venues accompagner le candidat de la mouvance présidentielle. La prise de parole de l’ancien chef de l’État a constitué l’un des moments centraux de ce rassemblement.

Nicéphore Soglo assume son choix et appelle au ralliement

Prenant la parole face aux militants, Nicéphore Soglo a justifié son engagement en faveur du duo formé par Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata, en établissant un parallèle avec son soutien passé à l’actuel président Patrice Talon.

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« Précédemment, j’étais venu présenter un de mes fils, Patrice Talon. Les fruits n’ont-ils pas tenu la promesse des fleurs. Vous avez vu vous-même le résultat. Aujourd’hui, celui qui est face à moi, vous ne l’ignorez non plus : WADAGNI en plus de Talata, eux aussi travailleront. Car, ils ne sont pas adeptes des discours, mais de l’action. Pour cela que j’ai décidé de sortir aujourd’hui dire à toute la population, aux miens de s’aligner derrière cette équipe, de toujours la soutenir. Notre pays va prospérer ».

Par cette déclaration, l’ancien président formalise son positionnement dans la campagne en cours. Sur place, ses propos ont été relayés par les militants comme un appel explicite à l’alignement derrière le candidat.

Une étape de campagne axée sur la mobilisation

Le meeting de Bohicon s’inscrit dans une série de déplacements engagés à travers le Bénin pour renforcer la présence du duo sur le terrain. Cette stratégie vise à maintenir un contact direct avec les électeurs dans les principales localités du pays à l’approche du scrutin.

Au cours de cette étape, Romuald Wadagni a poursuivi son intervention centrée sur les réformes économiques et sociales, appelant les électeurs à une mobilisation accrue en vue du vote. L’objectif affiché reste la consolidation des soutiens déjà acquis et l’élargissement de la base électorale. La participation de plusieurs personnalités politiques à ce rassemblement contribue à structurer la campagne autour de prises de position publiques et d’alliances visibles.

Une dynamique de soutiens à l’approche du scrutin

À mesure que l’échéance électorale se rapproche, les initiatives de terrain se multiplient et les soutiens s’expriment de manière plus affirmée. L’intervention de Nicéphore Soglo à Bohicon intervient dans une séquence marquée par l’intensification des activités politiques et des rassemblements publics.

La tournée nationale du duo Wadagni-Talata doit se poursuivre dans les prochains jours avec d’autres étapes programmées dans plusieurs villes du pays, en amont du scrutin présidentiel prévu en avril 2026.