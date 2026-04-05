Bénin : Noël Yelinmon marche de Ouèssè à Cotonou pour saluer le bilan de Talon

Noël Yelinmon, agronome de 28 ans originaire de Ouèssè, a effectué à pied les près de 350 kilomètres reliant sa commune, dans le département des Collines, à la présidence de la République à Cotonou. Le jeune homme a entamé sa marche le 30 mars 2026 depuis la mairie de Ouèssè et a atteint son objectif le 4 avril, soit six jours plus tard.

Cette démarche personnelle vise à exprimer son soutien à la gestion du pays par le président Patrice Talon au cours de la dernière décennie. « Pour moi, c’est la meilleure manière de dire merci au président Patrice Talon pour tout ce qu’il a fait pour le Bénin », confie-t-il à son arrivée.

Un événement fédérateur en provinces

Durant son périple, Yelinmon a bénéficié d’accueils chaleureuses dans chaque commune traversée. À Zogbodomey notamment, des habitants ont décidé de l’accompagner sur une partie du trajet. « Cela prouve que je porte la voix de millions de personnes qui sont, elles aussi, marquées par la gouvernance du président Patrice Talon », a t-il déclaré. Ces soutiens répétés l’ont conforté dans sa conviction que sa démarche exprime des aspirations partagées au-delà de son cas personnel.

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L’infrastructure comme symbole

L’agronome pointe comme exemple de ses convictions les transformations infrastructurelles survenues dans son environnement immédiat. Le bitumage de la route passant par Ouèssè représente pour lui l’accomplissement d’un besoin longtemps attendu par la population locale. Yelinmon demeure mobilisé pour poursuivre son action de plaidoyer auprès des plus hautes autorités de l’État.