Bénin : « On va supprimer la CRIET », Rock Hounwanou

La suppression de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) s’est invitée dans la campagne présidentielle au Bénin. Le duo formé par Paul Hounkpè et Rock Hounwanou a pris position jeudi 9 avril à Agla, dans le 13ᵉ arrondissement de Cotonou, en promettant de mettre fin à cette juridiction spécialisée en cas de victoire.

Lors d’un meeting électoral, Rock Hounwanou a porté l’essentiel du message sur la réforme du système judiciaire. « On va supprimer la CRIET », a-t-il déclaré devant les militants, appelant à un retour des affaires pénales devant les juridictions ordinaires. Le candidat a également défendu une réorientation du système carcéral, évoquant la formation professionnelle et la poursuite des études pour les détenus afin de faciliter leur réinsertion après leur libération.

Une suppression revendiquée comme choix judiciaire

Le positionnement du duo repose sur une critique de l’existence même de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, perçue comme une entité à part dans l’architecture judiciaire. Rock Hounwanou estime que les dossiers actuellement traités par cette juridiction devraient relever des tribunaux de droit commun.

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Cette proposition s’accompagne d’un volet pénitentiaire. Le candidat a évoqué la transformation des établissements de détention en espaces d’apprentissage, avec la possibilité pour les prisonniers d’acquérir des compétences ou de poursuivre des études durant leur incarcération. Cette orientation vise, selon lui, à améliorer les conditions de réinsertion sociale.

Le procureur spécial défend le bilan de la CRIET

Ces déclarations interviennent alors que la juridiction fait déjà l’objet de débats dans l’espace public. Lors de la rentrée judiciaire 2025, le procureur spécial Mario Mètonou a présenté un état des lieux des activités de la CRIET, devant les acteurs du système judiciaire réunis au siège de l’institution.

Selon les chiffres communiqués par le magistrat, la juridiction a traité 816 dossiers liés au terrorisme depuis sa création, avec 770 personnes placées en détention, dont 31 femmes. Ces données, issues du parquet spécial, traduisent une activité soutenue dans un domaine sensible pour les autorités.

Le procureur a également décrit plusieurs contraintes opérationnelles. Les enquêtes sur les attaques terroristes se déroulent fréquemment dans des zones difficiles d’accès, parfois minées d’engins explosifs improvisés. Dans ces conditions, l’armée intervient en première ligne, sans que les informations collectées dans un cadre militaire puissent toujours être exploitées juridiquement.

Des enjeux judiciaires au cœur du scrutin

La question du maintien ou non de la CRIET s’impose ainsi comme un sujet de campagne, au même titre que d’autres réformes institutionnelles. Créée en 2018, cette juridiction spécialisée traite notamment des affaires économiques complexes et des infractions liées au terrorisme, avec des procédures spécifiques.