Bénin : Patrice Talon salue un climat électoral « fraternel » et appelle à une forte participation

Les électeurs béninois sont appelés aux urnes ce dimanche 12 avril 2026 pour élire leur président et leur vice-président(vice-présidente). À Cotonou, le chef de l’État sortant, Patrice Talon, a accompli son devoir civique et exprimé sa satisfaction sur le déroulement du scrutin.

Le président béninois Patrice Talon a voté ce dimanche 12 avril 2026 à Cotonou, dans le cadre de l’élection présidentielle organisée pour désigner son successeur à la tête de l’État. C’est la première alternance présidentielle au Bénin depuis que Talon a pris ses fonctions en 2016, après deux mandats consécutifs au cours desquels il a entrepris des réformes politiques majeures.

Les Béninois sont appelés aux urnes pour élire un président et un vice-président pour un mandat de sept ans après la révision constitutionnelle intervenue en fin d’année dernière. Le scrutin intervient à l’issue d’une séquence électorale entamée en novembre 2025, qui a renouvelé successivement les assemblées législatives, les conseils communaux, avant d’aboutir à ce vote présidentiel.

Publicité

Un processus électoral salué par le chef de l’État sortant

À l’issue de son vote, le président sortant a décrit une atmosphère apaisée depuis le début du processus. Il a indiqué avoir observé, depuis novembre-décembre 2025 et jusqu’au jour du scrutin, une ambiance marquée par la fraternité et la convivialité sur l’ensemble du territoire national. Il a estimé que les acteurs politiques avaient renoncé aux invectives et que le pays avait franchi un nouveau cap dans sa vie politique.

« Les acteurs politiques ont tourné dos à l’invective », a martelé le Président sortant.

L’appel de Patrice Talon

Face à une affluence encore timide, le Président Talon a appelé les citoyens à ne pas laisser le climat festif freiner leur mobilisation. « Trop de convivialité, trop de bonne ambiance, ça peut également émousser les ardeurs pour aller voter. Je vais compter sur le patriotisme de nos compatriotes, je vais compter sur le civisme des uns et des autres pour qu’il y ait une bonne participation au-delà de la fête. Il faut que chacun montre bien qu’il est un citoyen et qu’il a joué son rôle dans le développement du pays », a-t-il conclu à l’issue de son vote.

Au Bénin, l’élection présidentielle se déroule en un seul tour si un candidat obtient la majorité absolue des suffrages exprimés. À défaut, un second tour est prévu entre les deux candidats arrivés en tête, conformément aux dispositions du code électoral en vigueur. Les résultats provisoires sont attendus dans les prochains jours, sous la supervision des institutions compétentes chargées de l’organisation et de la validation du scrutin.