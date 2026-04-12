Bénin : soirée de rassemblement annoncée par le duo Wadagni-Talata à Cotonou après le vote

À l’issue du scrutin présidentiel organisé ce dimanche 12 avril 2026, le duo candidat de la mouvance présidentielle, Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata, prévoit une rencontre avec ses partisans à Cotonou dans la soirée. L’événement est programmé à partir de 19 heures au siège de campagne situé à Fidjrossè, selon une annonce de leur équipe.

Quelques heures après la fermeture des bureaux de vote sur l’ensemble du territoire national, les responsables de campagne du tandem appellent militants et sympathisants à se réunir pour un moment de convivialité autour du candidat. Le lieu retenu se trouve en face de la clôture de l’aéroport, derrière l’enseigne Fruitiz, dans le quartier Fidjrossè.

Une rencontre en attente des premières tendances

D’après le communiqué diffusé par l’équipe de campagne, cette initiative vise à rassembler « tous les acteurs et soutiens » du duo dans un cadre informel, alors que les premières tendances issues du scrutin sont attendues dans les heures qui suivent la clôture du vote. La rencontre se veut un moment de mobilisation interne et de suivi de l’évolution des résultats.

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Les organisateurs indiquent que les derniers réglages logistiques doivent être finalisés aux alentours de 20 heures afin d’assurer le bon déroulement de la soirée. L’accès au site est annoncé libre et gratuit pour les participants, selon les informations communiquées à la presse.