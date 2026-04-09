Bénin : Thierry Dossa mobilise le 8e arrondissement de Cotonou pour le duo Wadagni-Talata

Le directeur général adjoint du Trésor et de la Comptabilité publique, Thierry Dossa, a conduit dans l’après-midi du jeudi 9 avril 2026 une mobilisation politique dans le 8e arrondissement de Cotonou en faveur du duo candidat Wadagni-Talata. La rencontre, tenue au quartier Houénoussou, a réuni des habitants ainsi que des autorités locales à trois jours du scrutin présidentiel prévu le 12 avril.

Originaire de cette zone, le responsable administratif, présenté comme un proche collaborateur du ministre d’État Romuald Wadagni, a appelé à une forte participation électorale. À ses côtés figuraient notamment la cheffe du 8e arrondissement et le chef du 12e arrondissement de Cotonou.

Appel à une participation maximale

Devant les participants, Thierry Dossa a insisté sur l’importance de la mobilisation électorale. Il a déclaré : « Nous allons continuer de travailler jusqu’à demain soir pour que le taux de participation soit de 100% dans le 8e arrondissement parce que je suis natif du 8e arrondissement ». Il a également évoqué son engagement aux côtés du candidat qu’il soutient, mettant en avant sa connaissance du parcours et de la méthode de travail de ce dernier.

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Au-delà de la participation, l’objectif affiché par les organisateurs est d’obtenir une large adhésion des électeurs de la zone au profit du duo Wadagni-Talata.

Messages ciblés et promesses sectorielles

Prenant la parole, Delphine Acclassato, cheffe du 8e arrondissement, a précisé les thématiques abordées lors de la rencontre. Elle a indiqué que les échanges ont porté sur les propositions du projet de société du duo candidat, avec un accent particulier sur les femmes, les artisans et le secteur agricole.

Selon elle, les discussions ont notamment concerné l’accès au microcrédit pour les femmes, présenté comme simplifié, ainsi que des mécanismes d’épargne et de retraite destinés aux artisans. Elle a également insisté sur l’appel adressé aux habitants à se rendre massivement aux urnes le jour du vote. La responsable locale a évoqué une mobilisation avancée dans la zone, estimant que l’adhésion des populations atteindrait un niveau élevé dans cet arrondissement stratégique de la capitale économique.

Une mobilisation à l’approche du scrutin

Cette initiative intervient dans les derniers jours de la campagne électorale, période durant laquelle les équipes des différents candidats intensifient leurs actions de terrain. Le 8e arrondissement de Cotonou, densément peuplé, représente un enjeu important en termes de réservoir de voix. Les électeurs sont attendus aux urnes le dimanche 12 avril 2026 pour départager les candidats en lice.

Les opérations de vote se dérouleront sur toute l’étendue du territoire national, sous la supervision de la Commission électorale nationale autonome (CENA), avec un dépouillement prévu à l’issue du scrutin dans les centres de vote.