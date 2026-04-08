Bénin–Togo : Djogbénou appelle à une synergie face aux crises régionales

Le président de l’Assemblée nationale du Bénin, Joseph Djogbénou, a participé mardi 7 avril à Lomé à l’ouverture de la première session ordinaire de l’Assemblée nationale togolaise. Invité par son homologue togolais, il a pris la parole à la tribune du Parlement pour réaffirmer l’engagement du Bénin en faveur d’un renforcement des relations interparlementaires entre les deux pays.

Dans son intervention, le chef du Parlement béninois a salué l’invitation qui lui a été adressée et souligné le caractère symbolique de cette première prise de parole à l’extérieur depuis sa prise de fonction. Il a indiqué avoir répondu favorablement à cette invitation, à la demande notamment du président de la République, Patrice Talon, et de l’ensemble des députés béninois.

Une proximité historique revendiquée

Devant les députés togolais et les délégations présentes, Joseph Djogbénou a insisté sur les liens étroits entre le Bénin et le Togo. Il a évoqué une relation fondée sur l’histoire, la sociologie et la proximité politique, qualifiant les deux pays de « jumeaux ». « La première chose, entre le Bénin et le Togo, c’est une question de gémérité. Nous sommes des jumeaux par l’histoire, nous sommes des jumeaux par la sociologie, nous sommes des jumeaux par la politique », a-t-il déclaré.

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Cette proximité, selon lui, implique une dynamique commune de développement. Le président de l’Assemblée nationale béninoise a estimé que les progrès économiques et sociaux dans la sous-région ouest-africaine passent par une coopération renforcée entre États voisins, en particulier entre le Bénin et le Togo.

Sécurité et développement au centre des priorités

Au-delà des considérations bilatérales, l’intervention de Joseph Djogbénou a porté sur plusieurs enjeux régionaux. Il a notamment évoqué les questions sécuritaires, les défis économiques et les problématiques internationales. Le président du Parlement béninois a insisté sur la nécessité d’une réponse collective face aux défis sécuritaires dans la sous-région. Il a rappelé que la sécurité ne peut être traitée de manière isolée par chaque État, appelant à des solutions concertées entre les pays d’Afrique de l’Ouest. « Bien évidemment, il ne peut pas qu’il y ait de sécurité de manière solitaire, état par état. La sécurité est collective. Nous espérons que dans nos discussions, nous trouverons des solutions nouvelles ou des solutions renouvelées pour faire en sorte que nos gouvernements satisfassent ce premier besoin de l’homme, cette condition de la liberté, cette condition de la démocratie », a-t-il indiqué.

Les questions économiques ont également été abordées, avec une référence aux interdépendances liées au commerce international. Le responsable béninois a évoqué l’impact des crises internationales, notamment au Proche et au Moyen-Orient, sur les conditions de vie en Afrique, citant les enjeux liés à l’alimentation, à l’énergie et au logement.

Une volonté affichée de coopération parlementaire

Joseph Djogbénou a enfin réaffirmé l’engagement de l’Assemblée nationale du Bénin à intensifier la diplomatie parlementaire avec les institutions homologues de la sous-région. Il a évoqué le rôle des organisations interparlementaires, dont l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, dans la prise en charge de certaines problématiques communes.

Selon lui, le renforcement des relations entre parlements constitue un levier pour consolider la coopération politique et institutionnelle entre États. Il a également appelé à une approche fondée sur la solidarité et la responsabilité partagée face aux défis régionaux et internationaux.

La participation du président de l’Assemblée nationale du Bénin à cette session s’inscrit dans un calendrier d’activités diplomatiques parlementaires visant à consolider les relations bilatérales et à favoriser des initiatives communes au sein des instances régionales.