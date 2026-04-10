Bénin : Un ancien ministre centrafricain défend la gouvernance de Talon dans un livre intitulé Merci

Au restaurant Chill N’Grill, à Cotonou, l’ancien ministre centrafricain Adrien Poussou a lancé, jeudi 9 avril 2026, son ouvrage intitulé Merci, éloge de la gouvernance vertueuse qui a transformé le visage du Bénin. Devant un public composé d’acteurs des médias, d’invités et de curieux, l’auteur a présenté un livre qui s’inscrit dans le débat politique béninois, en défendant le bilan du pouvoir en place et en appelant à la continuité de l’action publique engagée depuis une décennie.

Dès sa prise de parole, Adrien Poussou donne une lecture assumée de son ouvrage, qu’il présente comme un acte de reconnaissance. « Merci parce qu’il a ancré (…) les institutions béninoises qui sont devenues solides », explique-t-il, évoquant notamment la réaction des autorités face à la tentative de coup d’État du 7 décembre, qu’il considère comme un révélateur de la solidité institutionnelle du pays.

L’auteur tient cependant à préciser la démarche qui a guidé son écriture. « Personne ne m’a demandé d’écrire ce bouquin. Je l’ai fait parce qu’il était important de rendre hommage à ceux qui travaillent pour l’intérêt de leur population », affirme-t-il, balayant toute idée de commande politique. Dans une lecture d’extraits de son ouvrage, il développe une réflexion nuancée sur le pouvoir, rejetant l’idée d’un “homme providentiel” tout en reconnaissant les résultats obtenus au Bénin ces dernières années.

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L’ouvrage, structuré en neuf chapitres, s’appuie sur des données économiques et institutionnelles pour étayer son propos, tout en intégrant les critiques adressées au régime. L’auteur reconnaît ainsi les débats autour d’un supposé durcissement politique, mais estime que les performances économiques et les réformes engagées offrent une lecture plus globale de la gouvernance actuelle.

Entre analyse politique et plaidoyer pour la continuité

Au fil de son intervention, Adrien Poussou établit un lien direct entre le bilan qu’il défend et les enjeux de la présidentielle de 2026. Pour lui, le choix du successeur s’inscrit dans une logique de stabilité. « Soutenir le candidat de la majorité, ce n’est pas refuser le changement. C’est choisir un changement maîtrisé, fondé sur la continuité intelligente », soutient-il, mettant en avant l’expérience et la connaissance des dossiers comme facteurs déterminants.

Interrogé sur les motivations d’un auteur centrafricain à écrire sur la gouvernance béninoise, il invoque à la fois une proximité historique et une conviction panafricaine. « J’ai voulu rendre un hommage (…) au nom de tous les compatriotes panafricains qui apprécient ce qui s’emploie à développer leur pays », explique-t-il, tout en déplorant la tendance à ne saluer les dirigeants qu’après leur départ du pouvoir.

L’auteur insiste également sur la comparaison avec d’autres contextes africains, estimant que la trajectoire béninoise illustre une forme de réussite dans un environnement souvent marqué par l’instabilité. Une position qui nourrit le fil conducteur de l’ouvrage, entre reconnaissance des acquis et appel à leur consolidation.

Échanges avec le public et séance de dédicaces

La cérémonie s’est poursuivie par une séance de questions-réponses au cours de laquelle l’auteur a été interpellé sur plusieurs aspects de son ouvrage, notamment le choix du titre, le sous-titre et l’orientation générale du livre. À une question portant sur le qualificatif de “gouvernance vertueuse”, Adrien Poussou répond en s’appuyant sur les résultats observés. « On peut discuter d’une politique (…) mais il est difficile de contester des chiffres », affirme-t-il, évoquant les réformes économiques et la reconnaissance des institutions internationales.

Interpellé sur ce qui pourrait apparaître comme une posture élogieuse, l’auteur assume une ligne qu’il qualifie de lucide. « En même temps que je reconnais les qualités (…) je reste lucide. (…) Patrice Talon et son équipe n’ont pas tout fait bien », explique-t-il, revendiquant une approche qui se veut équilibrée, entre reconnaissance et regard critique.

L’ouvrage est par ailleurs dédié à Claudine Talon, que l’auteur présente comme une figure de stabilité aux côtés du chef de l’État, évoquant une « inébranlable confiance » et un engagement constant dans la conduite de l’action publique. Au-delà de cette dimension symbolique, la cérémonie s’est ensuite conclue par une séance de dédicaces, offrant un moment d’échange entre l’auteur et le public, autour d’un ouvrage qui s’inscrit dans le débat politique béninois comme une lecture engagée de la gouvernance et de ses perspectives.