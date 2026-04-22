Bénin : un mécanicien placé en détention pour viol présumé sur l’épouse de son ami à Maria-Gléta

Un mécanicien moto a été interpellé le mardi 14 avril 2026 à Maria-Gléta, localité de la commune d’Abomey-Calavi (département de l’Atlantique), pour des faits présumés de viol sur une femme mariée. L’information a été rapportée par le site 24 Heures au Bénin, qui indique que le suspect a été placé en détention en attendant son jugement.

L’homme mis en cause aurait été sollicité par le mari de la victime pour l’aider à trouver des locataires pour des chambres disponibles dans une habitation. Profitant de l’absence de ce dernier, et sachant que l’épouse se trouvait seule au domicile, il se serait rendu sur les lieux où il l’aurait contrainte à un rapport intime.

Une plainte suivie d’une interpellation

Le mari, informé des faits, a saisi le commissariat de Ouèdo. La procédure engagée a conduit à l’arrestation du suspect, puis à son placement en garde à vue. Après audition, il aurait été présenté aux autorités judiciaires avant d’être placé en détention provisoire dans l’attente de son procès.

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Le mis en cause serait marié et père de quatre enfants, précise la même source. Aucune communication officielle des services de police ou de justice n’a, à ce stade, été rendue publique pour confirmer ces éléments.

Cadre légal et précédents judiciaires

Au Bénin, les faits de viol sont réprimés par le Code pénal, avec des peines pouvant aller jusqu’à plusieurs années de réclusion selon la gravité et les circonstances. Dans certaines affaires, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a également été saisie lorsque les dossiers comportaient des éléments connexes relevant de sa compétence.

Ces dernières années, plusieurs décisions de justice ont conduit à des condamnations dans des dossiers d’agressions sexuelles, à la suite de plaintes déposées par les victimes ou leurs proches. Les procédures engagées donnent lieu à des enquêtes, des auditions et, le cas échéant, à des placements en détention avant jugement. Dans l’affaire de Maria-Gléta, le suspect devrait comparaître devant la juridiction compétente dans les prochaines semaines.