Bénin : Wadagni lance l’assaut final à Cotonou

Le candidat à l’élection présidentielle Romuald Wadagni et sa colistière Mariam Chabi Talata ont tenu, jeudi 9 avril 2026, une série de meetings dans les communes d’Abomey-Calavi, Zê et Sô-Ava, dans le département de l’Atlantique. Cette tournée intervient à deux jours du scrutin du 12 avril et à la veille de la fin officielle de la campagne électorale.

Les deux candidats ont enchaîné six rassemblements au cours de la journée, avec des étapes dans plusieurs localités, dont Cococodji et Hèvié. Ces déplacements ont mobilisé des populations locales venues assister aux échanges avec le duo en lice.

Six meetings dans trois communes

La journée de campagne s’est articulée autour de rencontres publiques successives, organisées dans différentes zones de l’Atlantique. À Sô-Ava, l’arrivée du cortège du candidat a été marquée par une mobilisation sur les voies fluviales, avec des pirogues accompagnant la délégation.

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À Abomey-Calavi, notamment dans la zone de Cococodji, des groupements de femmes commerçantes ont pris part aux rassemblements. À Zê et Hèvié, d’autres meetings ont permis aux candidats de présenter les grandes lignes de leur projet de société et d’échanger avec les populations. Ces étapes s’inscrivent dans une stratégie de couverture territoriale visant à multiplier les contacts directs à l’approche du scrutin.

Clôture de campagne prévue à Cotonou

La dernière journée de campagne, fixée au vendredi 10 avril, doit se dérouler à Cotonou. Trois meetings sont annoncés dans la capitale économique afin de toucher plusieurs zones de la ville en une seule journée. Cette séquence constitue la phase finale des activités de terrain du duo Wadagni-Talata avant l’entrée en vigueur du silence électoral. Les équipes locales sont mobilisées pour assurer l’organisation de ces rassemblements dans différents arrondissements de la ville.

Quinze jours de campagne sur l’ensemble du territoire

La tournée dans l’Atlantique intervient après plusieurs jours de déplacements à travers le pays. Le duo candidat a parcouru les douze départements au cours de la période officielle, avec plus de cinquante meetings organisés. Les déplacements ont concerné aussi bien les grandes villes que des localités rurales, avec des formats de rencontres interactifs. Les échanges avec les populations ont porté sur différents volets du programme, notamment les questions économiques, sociales et agricoles.

Des soutiens politiques ont également été enregistrés durant la campagne, incluant des responsables issus de formations de la mouvance présidentielle ainsi que certaines figures de l’opposition. Des organisations syndicales ont, elles aussi, exprimé leur position en faveur du duo. Le scrutin présidentiel du 12 avril 2026 doit permettre de départager les candidats en lice. Les opérations de vote se tiendront sur l’ensemble du territoire national, sous la supervision de la Commission électorale nationale autonome, avant la centralisation des résultats provisoires et leur transmission à la Cour constitutionnelle pour proclamation définitive.

