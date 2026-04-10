Bénin : Wadagni salue les ex-ténors LD qui le soutiennent

Le candidat à la présidentielle du 12 avril 2026, Romuald Wadagni, a rendu hommage à d’anciens responsables du parti d’opposition Les Démocrates lors d’un meeting tenu vendredi 10 avril à Cotonou. La rencontre, organisée au CEG Gbégamey, a réuni plusieurs figures politiques venues afficher leur soutien au duo Wadagni-Talata.

Cette séquence intervient à la veille du scrutin, alors que les états-majors politiques intensifient les dernières mobilisations sur le terrain. La présence de personnalités issues de l’opposition a marqué ce rassemblement.

Des figures de l’opposition aux côtés du candidat

Parmi les responsables politiques présents figuraient Éric Houndété, Constant Nahum, Guy Dossou Mitokpè et Joël Godonou. Tous ont été aperçus sur le site du meeting, aux côtés des équipes de campagne. Leur participation s’inscrit dans un mouvement observé depuis plusieurs jours, marqué par le ralliement ou le soutien de certains anciens cadres du parti Les Démocrates au candidat soutenu par la mouvance présidentielle. Ces repositionnements interviennent à quelques jours du vote fixé au 12 avril.

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Quelques jours plus tôt, lors d’un meeting à Lokossa, d’autres figures issues du même parti avaient déjà affiché leur présence. Chabi Yayi et Michel Sodjinou figuraient notamment au premier rang, confirmant une dynamique de recomposition des soutiens.

Un appel à l’unité autour du développement

Prenant la parole devant les militants, Romuald Wadagni a insisté sur la nécessité de dépasser les clivages politiques. « Personne n’est opposé au développement du Bénin. C’est le Bénin qui gagne », a-t-il déclaré, appelant à privilégier l’intérêt national.

Le candidat a évoqué la nécessité de bâtir une convergence autour des priorités économiques et sociales. Son intervention s’inscrit dans une stratégie visant à élargir sa base électorale au-delà de son camp initial. Ce positionnement intervient dans un contexte où les alliances et soutiens évoluent rapidement à l’approche du scrutin. Plusieurs responsables politiques multiplient les prises de position publiques en faveur de différents candidats.

Une campagne dans sa phase finale

La tournée nationale du duo Wadagni-Talata s’est poursuivie dans plusieurs localités ces derniers jours, avec des rassemblements organisés pour mobiliser les électeurs. Ces activités marquent la dernière ligne droite avant la clôture de la campagne.

Le scrutin présidentiel est prévu pour le dimanche 12 avril sur l’ensemble du territoire national. Les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner le prochain chef de l’État, dans un climat marqué par une intensification des appels à la participation.