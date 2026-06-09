Cancers: ce qu'il faut savoir des avancées significatives du congrès américain ASCO

Réunis début juin 2026 à Chicago, aux États-Unis, dans le cadre du congrès annuel de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO), des chercheurs et oncologues du monde entier ont présenté les dernières avancées dans la lutte contre le cancer. L’annonce d’un tout nouveau traitement destiné à soigner le cancer du pancréas a cristallisé espoirs et attentions.

Considéré par les experts du médical et les scientifiques comme l’un des rendez-vous majeurs de l’oncologie mondiale, le congrès ASCO permet de dévoiler les résultats des essais cliniques les plus récents. Des données forcément très attendues et suivies, qui permettent notamment d’annoncer l’arrivée éventuelle de nouveaux traitements dans les hôpitaux.

Un nouveau traitement aiderait à doubler la durée de vie des personnes malades

Le cancer du pancréas reste l’une des formes les plus redoutées de la maladie. Rien qu’en France, ce sont 16 000 nouveaux patients sont concernés chaque année, pour un taux de létalité de 80 à 90 %, dû notamment à la difficulté de diagnostiquer les personnes malades. Le nombre de personnes malades ne cesse d’ailleurs d’augmenter.

Les résultats présentés à Chicago ouvrent ainsi une nouvelle perspective pour les malades. Les chercheurs évoquent l’émergence d’une nouvelle génération de médicaments susceptible d’améliorer la prise en charge de cette pathologie. Les premiers essais du médicament daraxonrasib se sont révélés être très positifs et suscitent l’espoir et l’intérêt de la communauté médicale permettant notamment de doubler l’espérance de vie des patients traités.

Du recul encore nécessaire pour juger de l’efficacité du daraxonrasib

Plus spécifiquement, la molécule principale de ce traitement cible la mutation KRAS qui joue un rôle dans la prolifération et le développement des cellules tumorales. Les équipes médicales restent toutefois prudentes au sujet de ce nouveau traitement. Elles considèrent cette avancée comme l’une des plus significatives observées dans ce domaine depuis plusieurs décennies mais réclament un peu de recul pour être sûr des bienfaits de ce traitement.