« Ce sont nos véritables alliés » : la Russie qualifie sa relation avec la Corée du Nord

Vladimir Kolokoltsev, ministre russe de l’Intérieur, a déclaré le 25 avril que la Corée du Nord constitue un allié fiable de la Russie, justifiant son affirmation par l’engagement militaire nord-coréen aux côtés de Moscou en Ukraine. Dans une déclaration au journal télévisé Vesti, le responsable russe a salué l’action des troupes nord-coréennes à Koursk.

L’intervention nord-coréenne en première ligne

Kolokoltsev a souligné que les soldats nord-coréens ont « démontré qu’ils sont de véritables amis » en participant à la libération de territoires russes occupés par les forces ukrainiennes. Selon les estimations des services de renseignement sud-coréens, environ 15 000 militaires nord-coréens combattent actuellement aux côtés de la Russie sur le front ukrainien. Ces effectifs ont été déployés à partir de l’automne 2024 pour renforcer les opérations militaires russes.

Au-delà du personnel militaire, la Corée du Nord fournit à la Russie d’importants volumes de munitions. Les autorités sud-coréennes évaluent à plus de 4 millions le nombre d’obus livrés depuis le début de la guerre, intégrant Pyongyang dans le dispositif logistique russe de manière centrale.

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Une alliance formalisée et consolidée

Cette déclaration intervient trois jours après l’inauguration d’un pont routier reliant directement la Russie et la Corée du Nord. Annoncée le 21 avril par le ministère russe des Transports, cette infrastructure d’un kilomètre de long devrait entrer en service à l’été 2026, facilitant les échanges entre les deux pays. Le poste-frontière de Khassan, également en construction, permettra de traiter jusqu’à 300 véhicules et 2 850 personnes quotidiennement.

L’alliance entre Moscou et Pyongyang s’est progressivement affirmée depuis 2022. Elle a culminé en juin 2024 avec la signature d’un accord de défense mutuelle entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un lors d’une visite présidentielle historique en Corée du Nord. En contrepartie de son soutien militaire, la Corée du Nord reçoit de la Russie une aide financière, des ressources énergétiques et des transferts technologiques.

Kolokoltsev a mis l’accent sur la dimension symbolique de cette alliance. « Cela valait la peine d’être vu, et nos délégations l’ont vu par elles-mêmes, comment ils honorent la mémoire des soldats soviétiques tombés enterrés sur le sol coréen », a déclaré le ministre russe. Cette déclaration montre comment Moscou mobilise l’héritage historique pour consolider son alliance avec Pyongyang.