Classement FIFA féminin : le Nigeria, l’Afrique du Sud et le Ghana dominent toujours en Afrique

Le classement mondial féminin publié le 21 avril 2026 par la Fédération internationale de football association confirme la stabilité de la hiérarchie en Afrique. Le Nigeria, l’Afrique du Sud et le Ghana occupent toujours les trois premières places du continent selon cette actualisation officielle.

À l’échelle mondiale, l’Espagne conserve la première position, devant les États-Unis et l’Angleterre. Sur le plan africain, le Nigeria reste en tête avec une 36e place mondiale, suivi de l’Afrique du Sud (58e) et du Ghana (59e), des rangs inchangés par rapport à la précédente publication.

Une hiérarchie continentale qui se maintient

Les données publiées par la FIFA confirment la continuité observée ces derniers mois. Le Nigeria conserve une avance nette sur ses poursuivants, tandis que l’Afrique du Sud et le Ghana restent solidement installés dans le trio de tête. Cette configuration se maintient malgré plusieurs rencontres internationales disputées récemment dans le cadre des fenêtres FIFA.

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Derrière ces trois sélections, le Maroc progresse à la 62e place mondiale avec 1 402,88 points. Cette évolution fait suite à des résultats récents, notamment une victoire contre la Tanzanie et un match nul face au Mali, selon les données intégrées par la FIFA dans son classement.

Le Sénégal enregistre également une progression et atteint la 80e place mondiale. Les Lionnes occupent désormais le 9e rang africain, confirmant leur présence parmi les équipes les plus compétitives du continent.

Des poursuivants en progression constante

Plusieurs sélections africaines continuent de réduire l’écart avec le trio de tête. Le Maroc, finaliste de la dernière Coupe d’Afrique des nations féminine, s’installe durablement dans le haut du classement continental. La Côte d’Ivoire figure également parmi les équipes en progression, aux côtés de la Zambie.

Ces évolutions s’appuient sur une multiplication des matchs internationaux et sur la participation accrue aux compétitions organisées par la Confédération africaine de football. Selon le calendrier de la FIFA, les prochaines rencontres internationales prévues lors des fenêtres de juin et d’octobre 2026 pourraient influencer la prochaine mise à jour du classement.