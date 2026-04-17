Coopération Bénin-Chine : 600 concentrateurs d’oxygène pour booster le système de santé

Un nouveau jalon vient d’être posé dans la consolidation du système sanitaire béninois. Le ministre de la santé, le professeur Benjamin Hounkpatin, a officiellement réceptionné hier jeudi un lot de 600 concentrateurs d’oxygène de dernière génération.

Ce matériel de type « 10LPM single flow » a été acquis par l’Unicef grâce au soutien financier de l’Ambassade de la République Populaire de Chine. D’une valeur totale de 205 450 dollars US (environ 116 millions de Fcfa), ce don illustre la vitalité de la coopération sino-béninoise.

La cérémonie a réuni des figures clés du secteur, notamment Wei Zhang, Ambassadeur de Chine au Bénin, Dr Ousmane Niang, représentant résident de l’Unicef, Jean Kouamé Konan, Chef de file des partenaires techniques et financiers.

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Pour le ministre Hounkpatin, cet équipement est bien plus qu’une simple dotation matérielle. Il s’agit d’un levier crucial pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. « Ces concentrateurs sont la preuve tangible de la solidarité internationale et de l’engagement collectif à garantir à chaque citoyen un accès équitable à des soins de qualité », a-t-il affirmé. Au total, 23 formations sanitaires réparties dans sept départements (Alibori, Littoral, Atacora, Borgou, Donga, Couffo et Atlantique) bénéficieront de ces dispositifs.

L’Ambassadeur Wei Zhang a réitéré l’engagement de Pékin à accompagner le Bénin sur le chantier de la qualité des soins. De son côté, le Dr Ousmane Niang a souligné que ces équipements, financés par des donateurs individuels chinois, renforceront durablement la résilience du système de santé béninois face aux urgences vitales. Cette initiative vient en appui aux efforts constants du Gouvernement pour transformer le paysage sanitaire national et offrir une prise en charge optimale aux populations.