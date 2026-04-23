Côte d'Ivoire : trois escrocs usurpant le support Wave arrêtés à San Pedro

La Brigade de Recherches et d’Investigations (BRI) de San Pedro a démantelé un réseau d’escroquerie opérant sous couverture du service client de Wave Mobile Money. Selon les informations relayées par la plateforme Police Secours, les mis en cause contactaient leurs victimes par téléphone en se faisant passer pour des agents du support Wave, avant de leur soutirer leurs codes d’accès personnels pour vider leurs comptes. Trois suspects ont été interpellés, dont le cerveau présumé de l’opération, arrêté à Fresco. Le préjudice total s’élèverait à plus de 10 millions de FCFA.

Une technique d’arnaque ciblant les utilisateurs de mobile money

Ce type d’arnaque, connu sous le nom de vishing — contraction de voice et phishing — cible spécifiquement les utilisateurs de services de mobile money, souvent moins familiers des pratiques de sécurité numérique. Les escrocs exploitent la confiance accordée aux plateformes financières pour obtenir des informations sensibles que les véritables services clients ne demandent jamais. Les autorités rappellent qu’aucun agent Wave légitime ne sollicite un code personnel par téléphone, et invitent les utilisateurs à signaler tout appel suspect au numéro officiel du service client, le 1315.

Wave, acteur incontournable du mobile money en Côte d’Ivoire

Présente en Côte d’Ivoire depuis 2019, la fintech américaine revendique plus de 20 millions de comptes dans le pays et près de 150 000 marchands sur sa plateforme. Son modèle à faibles frais — dépôts et retraits gratuits, transferts à 1% — en a fait une alternative prisée face aux opérateurs traditionnels comme Orange Money et MTN. La popularité croissante de Wave en fait désormais une cible de choix pour les fraudeurs, rendant la vigilance des utilisateurs plus indispensable que jamais.