Cristiano Ronaldo de retour, et il frappe deux fois : les 1 000 buts se rapprochent

Cristiano Ronaldo a mis fin à son absence jeudi 3 avril 2026 lors de la victoire d’Al-Nassr face à Al-Najma (5-2) en Saudi Pro League, inscrivant deux buts pour porter son total en carrière à 967 réalisations. L’attaquant portugais de 41 ans n’est désormais plus qu’à 33 longueurs du seuil des 1 000 buts.

Le Portugais avait manqué les deux derniers matchs de son club ainsi que les rencontres de la sélection nationale lors de la trêve internationale de mars, en raison d’une blessure. Dès son retour, il a ouvert son compteur sur penalty avant de doubler la mise sur une passe en profondeur de Kingsley Coman, ne laissant aucune chance au gardien adverse. « Quel plaisir d’être de retour ! Avançons ensemble ! », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux à l’issue de la rencontre.

23 buts et une place dans la course au Soulier d’Or

Ce doublé porte à 23 le nombre de buts inscrits par Ronaldo en championnat saoudien cette saison, à deux unités seulement du meneur Ivan Toney (25 buts). Le match marquait par ailleurs son 100e en Saudi Pro League sous les couleurs d’Al-Nassr. Avec 70 points au classement, le club de Riyad devance provisoirement Al-Hilal de six points.

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Les 1 000 buts, un cap encore incertain

Âgé de 41 ans, Ronaldo aborde la dernière ligne droite de la saison avec 33 buts à combler avant cette étape symbolique. Son rythme actuel — huit buts en huit matchs au début de saison 2025-2026 selon Eurosport — laisse la question ouverte quant à la possibilité d’y parvenir avant la Coupe du monde 2026, dont le coup d’envoi est prévu en juin aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le sélectionneur portugais Roberto Martinez a confirmé que le capitaine de la Seleção figurera dans les plans pour le tournoi, malgré les rumeurs liées à sa blessure.

La prochaine échéance d’Al-Nassr en championnat déterminera si Ronaldo peut maintenir ce rythme à l’approche de l’échéance mondiale.