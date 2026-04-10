Cristiano Ronaldo: une tricherie organisée pour lui ? La grave accusation en Arabie Saoudite

Ce 9 avril 2026, le monde du football en Arabie Saoudite traverse une crise d’ampleur. En effet, certains joueurs et dirigeants du club d’Al-Ahli ont ouvertement accusé la ligue saoudienne de manquer d’impartialité et de favoriser Al-Nassr, le club dans lequel joue Cristiano Ronaldo. Des accusations balayées d’un revers de la main par les principaux concernés.

Tout a débuté après que le club d’Al-Ahli ait fait match nul contre Al Feiha (1-1). Le club s’est ouvertement plaint de décisions arbitrales, estimant avoir été lésé à deux reprises, sur deux pénalties non sifflés. Sur les réseaux sociaux ou dans certains médias, les prises de position de certains, dont Ivan Toney, ont été relayées. Plus spécifiquement, le joueur voire son club accusent la ligue de favoriser CR7.

De lourdes accusations portées à l’encontre de la Saudi Pro League

C’est en 2023 que le génial portugais est arrivé au club d’Al Nassr. Il est rapidement devenu la figure de proue du projet saoudien. Et après plusieurs années sans remporter le moindre trophée, 2026 pourrait être la bonne. En effet, son club occupe actuellement la tête avec 70 points après 27 rencontres, devant Al-Hilal (68 points) et Al-Ahli (66 points), respectivement deuxième et troisième.

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Forcément, chaque match a désormais son importance. Le moindre nul ou la moindre défaite peut coûter cher dans la course au titre. Lorsque celles-ci sont imputées à des décisions arbitrales jugées peu respectueuses, la polémique enfle d’autant plus. C’est en ce sens que les mots d’Ivan Toney ont trouvé de l’écho en Arabie Saoudite et dans le monde du sport.

Le club d’Al-Ahli protège et défend ses joueurs

Sa prise de position a été renforcée par les critiques d’autres joueurs, comme Galeno. Selon eux, les décisions arbitrales influencent la course au titre. Le club a également communiqué en ce sens, soutenant ouvertement ses joueurs. Dans ce papier, les dirigeants Al-Ahli réclament des explications sur les choix arbitrales. Les dirigeants souhaitent également que soient rendus publics les échanges entre les arbitres terrain et VAR, au cours de la rencontre.