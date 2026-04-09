Dangote : Afreximbank soutient son plan d’expansion en Afrique avec 2,5 milliards $

La Banque africaine d’import-export (Afreximbank) a annoncé, le 8 avril 2026, son soutien au groupe industriel nigérian Dangote dans le cadre de sa stratégie de croissance à l’horizon 2030. L’institution financière panafricaine confirme notamment sa participation à hauteur de 2,5 milliards de dollars dans un financement destiné aux activités de raffinage du groupe.

Présentée le 31 mars 2026 à la direction d’Afreximbank, la feuille de route baptisée « Vision 2030 » vise à porter le chiffre d’affaires annuel du groupe à 100 milliards de dollars. Elle prévoit une montée en puissance progressive des capacités industrielles, avec un accent particulier sur le raffinage pétrolier, les engrais, ainsi que les activités liées à l’énergie, au gaz et aux infrastructures.

Un financement structuré autour de la raffinerie

Selon Afreximbank, les 2,5 milliards de dollars engagés s’inscrivent dans un prêt syndiqué senior de 4 milliards de dollars accordé à Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals FZE. Cette facilité doit accompagner l’extension des capacités de la raffinerie située près de Lagos. Le projet prévoit de porter la capacité de traitement de brut de 650 000 à 1,4 million de barils par jour. En parallèle, le groupe ambitionne d’augmenter sa production d’engrais à 12 millions de tonnes par an.

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L’ensemble du programme nécessiterait au moins 40 milliards de dollars d’investissements supplémentaires sur les prochaines années, d’après les estimations présentées à la banque. Le président d’Afreximbank, George Elombi, a déclaré que « le moment est venu de transformer les ambitions du continent en réalisations concrètes », insistant sur la nécessité de renforcer les capacités industrielles africaines.

Une montée en puissance industrielle déjà engagée

La stratégie annoncée s’appuie sur des infrastructures déjà en cours d’exploitation. Mise en service progressivement depuis 2024, la raffinerie Dangote constitue aujourd’hui la plus grande installation de ce type en Afrique, avec une capacité nominale de 650 000 barils par jour. Depuis 2025, le site a amorcé ses premières livraisons de produits pétroliers, notamment vers certains marchés africains. Cette évolution marque un changement notable pour le Nigeria, longtemps dépendant des importations de carburants raffinés.

Le groupe Dangote, déjà présent dans le ciment, l’agro-industrie et les engrais, cherche ainsi à renforcer son positionnement industriel à l’échelle du continent en s’appuyant sur des capacités locales. L’exécution de ce programme devrait se dérouler en deux phases, entre 2025 et 2028 puis entre 2028 et 2030, selon le calendrier présenté à Afreximbank.