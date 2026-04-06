Deux enfants meurent coincés dans un congélateur en jouant à cache-cache en Colombie

Deux enfants de 8 et 5 ans sont morts samedi 4 avril à Vista Hermosa, dans le département du Meta en Colombie, après avoir été retrouvés à l’intérieur d’un congélateur domestique, selon les premiers éléments relayés par la presse colombienne. Les secours ont tenté de les réanimer à leur arrivée à l’hôpital, sans succès, tandis que les autorités locales ont ouvert une enquête sur les circonstances du drame.

Les victimes, présentées comme un frère et une sœur, auraient été découvertes par leurs parents à leur retour au domicile familial. Le quotidien colombien El Tiempo rapporte que la famille résidait dans cette municipalité du centre du pays et que l’appareil se trouvait dans la maison au moment des faits.

Une disparition constatée au retour des parents

D’après le récit livré par le père au quotidien El Tiempo, les adultes s’étaient absentés pour une courte sortie lorsque les deux enfants auraient commencé à jouer à cache-cache. À leur retour, ne les voyant plus dans la maison, les parents auraient lancé des recherches avant de les retrouver à l’intérieur de l’appareil. Le père soutient que le congélateur était hors tension au moment du drame et avance l’hypothèse d’une fermeture accidentelle du couvercle.

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« Nous sommes sortis faire les courses et chercher une petite chemise dont ils avaient besoin pour un défilé à la rentrée scolaire. Nous sommes sortis, et cela nous a pris environ 20 minutes. Le congélateur était débranché. Les enfants sont montés à l’intérieur et ont joué, le couvercle est tombé, il s’est refermé sur eux et ils ont suffoqué. », aurait affirmé le père selon Le Daily Mail.

Les circonstances exactes du décès n’ont toutefois pas été officiellement détaillées à ce stade par un rapport médico-légal accessible au public. Les causes précises devront être établies par les expertises en cours. El Tiempo précise que ce sont les autorités et les services médico-légaux qui devront déterminer avec certitude la séquence des faits.

Une enquête ouverte par les autorités

Ll’administration municipale de Vista Hermosa a confirmé le décès des deux mineurs et indiqué que l’affaire faisait l’objet d’investigations. Les enfants ont été transportés vers une structure de soins après leur découverte, où leur mort a été constatée malgré les tentatives de réanimation.

En Colombie, la protection des mineurs relève notamment du dispositif de Policía de Infancia y Adolescencia, rattaché à la Police nationale colombienne, chargée de la prévention et de la protection des enfants exposés à des situations de risque.

Aucune communication officielle détaillée de la police ou du parquet n’était encore largement accessible au moment de la rédaction. L’enquête ouverte devra désormais établir les circonstances exactes de la mort des deux enfants.