Donald Trump : « Je ne suis pas un violeur… pas un pédophile »

Interrogé dimanche 27 avril 2026 par la journaliste Norah O’Donnell dans le cadre d’une interview diffusée sur 60 Minutes, le président américain Donald Trump a vivement réagi à la lecture d’extraits du document qualifié de « manifeste » laissé par le suspect de la fusillade survenue la veille lors du dîner annuel de l’Association des correspondants de la Maison-Blanche, au Washington Hilton.

O’Donnell avait soumis au président la phrase suivante, tirée des écrits du suspect Cole Allen : « Je ne suis plus prêt à laisser un pédophile, un violeur et un traître souiller mes mains de ses crimes. » Elle lui avait demandé sa réaction.

Trump a immédiatement rejeté toute association avec ces termes. « Je ne suis pas un violeur. Je n’ai violé personne. Excusez-moi, je ne suis pas un pédophile », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Vous lisez ces conneries d’une personne malade à laquelle on m’associe — des choses qui n’ont rien à voir avec moi. J’ai été totalement disculpé. »

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S’adressant directement à la journaliste, il a lancé : « Vous ne devriez pas lire ça sur 60 Minutes*. Vous êtes une disgrâce. Mais continuez. Finissons l’interview. »* O’Donnell a précisé qu’elle citait les mots du suspect, non les siens, sans que cela n’infléchisse la réaction du président, qui a continué à la qualifier de « disgrâce ».

Trump avait également déclaré : « J’attendais que vous lisiez ça parce que je savais que vous le feriez, parce que vous êtes des gens horribles. »

Le manifeste de Cole Allen

Selon une copie du document obtenue par CBS News, Allen y indiquait avoir planifié de cibler des responsables de l’administration Trump, « classés du plus haut rang au plus bas ». Il précisait que les forces de l’ordre, le personnel de l’hôtel et les invités n’étaient pas ses cibles principales, mais qu’il s’en prendrait à eux si nécessaire pour atteindre l’administration.

Le document de 1 052 mots, signé du pseudonyme « Friendly Federal Assassin » (« Assassin fédéral amical »), avait été envoyé à sa famille une dizaine de minutes avant l’attaque. Allen s’y excusait notamment auprès de ses parents « pour leur avoir dit qu’il avait un entretien sans préciser que c’était pour la liste des personnes les plus recherchées ».

Aucun blessé grave

Le président et Melania Trump ont été évacués sains et saufs. Aucun invité n’a été grièvement blessé. Un agent du Secret Service a été touché mais était protégé par un gilet pare-balles. Trump a annoncé son intention d’organiser un nouveau dîner des correspondants dans les trente jours.