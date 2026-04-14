Droits de douane : la Chine avertit Trump après des accusations liées à l’Iran

La Chine a averti mardi qu’elle réagirait à toute hausse de droits de douane décidée par les États-Unis, alors que Washington évoque des sanctions liées à de supposées exportations d’équipements militaires. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, s’exprimait lors d’un point de presse quotidien à Pékin.

Selon des informations relayées par plusieurs médias internationaux, le président américain Donald Trump aurait menacé d’imposer des droits de douane pouvant atteindre 50 % si des livraisons d’armes chinoises vers la Iran étaient confirmées. Pékin rejette ces accusations et prévient qu’il répondra en cas de mesures commerciales jugées injustifiées.

Pékin conteste les accusations et défend son cadre légal

Le ministère chinois des Affaires étrangères affirme que les exportations de matériel militaire sont strictement encadrées par la réglementation nationale et les engagements internationaux du pays. « Les informations selon lesquelles la Chine fournirait un soutien militaire à l’Iran sont totalement inventées », a déclaré Guo Jiakun.

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Les autorités chinoises insistent sur une gestion rigoureuse de ces flux, encadrée notamment par la loi sur le contrôle des exportations adoptée en 2020, qui prévoit des mécanismes de vérification et de sanction en cas de non-respect.

Menaces commerciales sur fond de tensions persistantes

Les déclarations interviennent alors que les relations commerciales entre Washington et Pékin restent marquées par des différends récurrents. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, plusieurs mesures tarifaires visant des produits chinois ont été évoquées ou renforcées.

Lors de son premier mandat, une série de surtaxes croisées avait déjà affecté des centaines de milliards de dollars d’échanges entre les deux puissances, entraînant des ripostes équivalentes de part et d’autre.

Risque de nouvelles mesures commerciales

Les menaces américaines s’appuieraient sur des évaluations issues du renseignement, sans confirmation publique à ce stade. Pékin considère ces éléments comme infondés et estime qu’ils ne sauraient justifier des sanctions économiques.

Aucune décision formelle n’a encore été annoncée par l’administration américaine concernant l’entrée en vigueur de ces droits de douane. Les prochaines prises de position officielles de Washington devraient préciser le calendrier et les modalités d’éventuelles mesures.