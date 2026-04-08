Drones: la France va investir massivement pour augmenter son stock

Le 8 avril 2026, selon le média Politico, le gouvernement français a acté à l’occasion d’un conseil spécial de défense ayant débuté dès 8h30, sa volonté d’investir massivement dans les drones. Plus spécifiquement, le projet prévoit un investissement supplémentaire de 8,5 milliards d’euros entre 2026 et 2030, en plus des 16 milliards déjà actés à la suite du vote d’une loi similaire, en 2023. L’objectif pour la France est d’augmenter de près de 400 % les stocks d’armement et notamment de drones, pour répondre aux exigences désormais imposées par les conflits à haute intensité.

Plus largement, les dépenses globales de défense doivent atteindre 63 milliards d’euros en 2027, puis 76 milliards en 2030. À l’heure où les tensions géopolitiques impactent le monde, le gouvernement français semble vouloir anticiper. La hausse des dépenses s’accompagne d’un renouvellement d’autres éléments, notamment la flotte de sous-marins ainsi que le développement d’un nouveau porte-avion à propulsion nucléaire.

La France renouvelle son parc militaire

Les guerres récentes, notamment en Ukraine et au Moyen-Orient démontrent que la façon de faire la guerre a évolué. En effet, les drones permettent de frapper fort et loin, sans mettre en danger la vie des opérateurs. Ils permettent aussi de surveiller et de se défendre en cas d’incursion dans le ciel. Leur utilisation massive a aussi montré la rapidité avec laquelle les stocks peuvent être épuisés.

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Pour parvenir à développer de l’armement de type drone, le gouvernement français peut compter sur des entreprises fortes, fiables. C’est le cas du groupe MBDA, qui prévoit d’augmenter sa production de 40% dès 2026. Le groupe Renault devrait lui aussi se lancer, en développant un drone tactique. Celui-ci pourrait être livré aux forces armées dans les mois ou années à venir.

Paris compte sur des groupes renommés pour l’accompagner dans sa transition

De son côté, Airbus a récemment testé un drone capable d’intercepter des menaces aériennes. Les entreprises concernées devront toutefois essayer d’innover tout en maîtrisant les coûts car, comme expliqué en amont, les frais peuvent vite devenir exorbitant. La production d’échelle pourrait aider à produire massivement, mais il faudra du temps avant de parvenir à un certain équilibre.