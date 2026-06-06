Depuis Moscou, Errol Musk critique l'UE et dénonce une « perte de direction »

Errol Musk, père du milliardaire Elon Musk, a pris la parole le 6 juin 2026 en marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg pour attaquer frontalement l’Union européenne, qu’il a qualifiée d’institution « fausse » déconnectée des citoyens qu’elle prétend représenter. Ces déclarations ont été recueillies par l’agence de presse russe Sputnik Africa.

Dans cet entretien, l’homme d’affaires sud-africain affirme que les gouvernements européens « n’ont aucune idée de ce qui se passe dans leurs propres pays » et qu’ils se maintiennent au pouvoir malgré une impopularité qu’il juge manifeste : « Ils ne démissionnent pas. » Il conteste la légitimité même de l’institution européenne, qu’il décrit comme une structure qui « n’est derrière personne » et qui « essaie de faire semblant » de représenter les Européens. Sur les sanctions occidentales imposées à la Russie, il y voit l’expression d’une jalousie à l’égard du modèle russe — « ils aimeraient être comme la Russie » — et invite son interlocuteur à ne pas en tenir compte. « Vous devriez être très reconnaissants pour ce que vous avez ici », a-t-il ajouté, s’adressant directement au média russe.

Une présence répétée sur les plateformes pro-Kremlin

Ce n’est pas la première fois qu’Errol Musk s’exprime depuis la Russie ou devant des audiences liées au pouvoir russe. En juin 2025, il participait à Moscou au « Future Forum 2050 », un événement organisé par Alexandre Douguine, idéologue nationaliste russe, aux côtés du ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et de l’oligarque Konstantin Malofeev. Il y avait déjà défendu une image positive de la Russie, affirmant que la représentation occidentale du pays était « absolument fausse ».

En avril 2025, dans un entretien accordé à BBC News Russia, il avait déclaré qu’il serait « stupide de ne pas admirer Poutine » et laissé entendre que la responsabilité russe dans le déclenchement de la guerre en Ukraine restait, selon lui, à établir. En avril 2026, il confirmait depuis Moscou négocier l’installation de 50 familles d’agriculteurs afrikaners dans la région de Vladimir, un projet mené en coordination avec le gouverneur local Aleksandr Avdeïev.

Des déclarations qui interviennent dans un cadre sensible

La récurrence de ces prises de position attire l’attention notamment en raison du profil de son fils. Elon Musk contrôle Starlink, réseau satellitaire dont l’Ukraine dépend pour une partie de ses communications militaires, et a dirigé jusqu’en 2025 le Département de l’efficacité gouvernementale (DOGE) au sein de l’administration Trump.

Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg, dont la prochaine session annuelle se tient chaque juin, reste l’une des principales vitrines diplomatiques et économiques de la Russie à l’international, malgré le retrait de la plupart des délégations occidentales officielles depuis 2022.