EI : le Maroc et la Tunisie cités dans des menaces d'attaques pendant le week-end de Pâques

L’organisation jihadiste État islamique (EI) serait à l’origine de menaces appelant à des attaques contre des lieux de culte durant le week-end de Pâques. Selon le média britannique Daily Express, ces messages mentionneraient notamment le Maroc et la Tunisie parmi les pays visés.

D’après cette source, la propagande attribuée à l’EI inciterait à cibler des églises et des synagogues dans plusieurs régions du monde, notamment aux États-Unis, en Europe, en Russie, aux Émirats arabes unis, en Syrie, ainsi qu’en Afrique du Nord notamment en Tunisie et au Maroc. Ces appels seraient liés à la situation à Jérusalem, en particulier aux restrictions imposées autour de la mosquée Al-Aqsa Mosque, dont l’accès a été fortement limité ces dernières semaines selon des informations rapportées par Reuters.

Le contenu évoqué proviendrait du journal de propagande al-Naba, publication régulièrement utilisée par l’EI pour diffuser ses messages. Les appels mentionneraient également la période de la Pâque juive, en cours, en plus des célébrations chrétiennes de Pâques.

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Des appels difficiles à vérifier de manière indépendante

À ce stade, aucune communication officielle de services de sécurité ou d’organisations internationales n’est venue confirmer publiquement l’authenticité de ces menaces. Les éléments disponibles reposent essentiellement sur des publications médiatiques, sans accès direct à une source primaire vérifiable.

Les autorités de plusieurs pays ont toutefois, ces dernières années, maintenu des dispositifs de vigilance renforcée lors des grandes fêtes religieuses, considérées comme des périodes sensibles. Cette attention s’explique par le caractère symbolique de ces dates, souvent exploité dans la propagande jihadiste.

Des lieux de culte déjà visés par le passé

Les lieux de culte chrétiens et juifs figurent régulièrement parmi les cibles évoquées dans les discours ou projets d’attaques liés à des groupes extrémistes. Des enquêtes antiterroristes ont déjà mis au jour des projets visant des synagogues dans différents pays, tandis que des attaques contre des églises ont été revendiquées ces dernières années par des groupes affiliés à l’EI.

Cette récurrence alimente les mesures de prévention mises en place autour des sites religieux lors des grandes célébrations. Le week-end de Pâques et la période de Pessah, qui se poursuivent jusqu’à la semaine prochaine, font partie des échéances particulièrement surveillées par les autorités dans plusieurs régions du monde.