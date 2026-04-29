États-Unis : Donald Trump figurera dans un passeport spécial pour les 250 ans

Le département d’État américain (United States Department of State) a annoncé la préparation d’un passeport commémoratif en édition limitée pour marquer le 250e anniversaire de l’indépendance des États-Unis. Ce document inclura une image du président Donald Trump, une première pour un chef d’État en exercice dans ce type de support officiel.

Selon les précisions communiquées par l’administration américaine, ces passeports seront proposés en quantité limitée, avec une distribution attendue peu avant le 4 juillet 2026. Ils devraient être disponibles notamment au bureau des passeports de Washington pour les demandes effectuées sur place, tandis que les circuits habituels continueront de délivrer des documents standards.

Un design distinct avec des éléments commémoratifs

Le nouveau passeport conservera les dispositifs de sécurité classiques, tout en intégrant des éléments visuels spécifiques à l’anniversaire. L’image de Donald Trump apparaîtra sur une page intérieure, accompagnée d’une version dorée de sa signature. La couverture adoptera une présentation différente, avec un marquage renforcé et des motifs commémoratifs, dont un emblème « 250 » et un drapeau américain en finition dorée.

Publicité

Un porte-parole du département d’État américain a indiqué que cette initiative vise à célébrer une étape historique, en combinant des références au patrimoine national et une approche graphique renouvelée.

Une évolution notable des usages officiels

Jusqu’à présent, les passeports américains présentent principalement des illustrations de monuments, de textes fondateurs ou de figures historiques disparues, comme George Washington ou Abraham Lincoln. L’introduction d’un président en exercice constitue une évolution notable de cette pratique.

Depuis 2007, les États-Unis ont progressivement enrichi leurs passeports avec des pages illustrées mettant en avant des symboles nationaux. Une refonte intervenue en 2021 a également modifié leur apparence tout en renforçant les dispositifs de sécurité.

Un projet élargi autour des célébrations de 2026

Le lancement de cette édition spéciale intervient dans le cadre du programme United States Semiquincentennial, qui prévoit plusieurs initiatives pour marquer l’anniversaire de 1776. Des discussions seraient également en cours autour de l’émission de monnaies et billets commémoratifs intégrant l’image du président. La mise en circulation de ces passeports est attendue dans les semaines précédant les célébrations du 4 juillet 2026.