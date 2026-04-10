Excellence Académique : La FSS de Cotonou Brille sur la Scène Africaine à Dakar

La Faculté des Sciences de la Santé (FSS) de Cotonou vient de marquer l’histoire de l’enseignement supérieur béninois. Dans le cadre du prestigieux programme international TrainIQA, soutenu par le DAAD et le DIES, l’institution s’est hissée parmi l’élite du continent lors des récentes assises de Dakar. Sur un total impressionnant de 580 projets soumis à l’échelle africaine, l’initiative portée par le Professeur Zavier Zomalheto a été retenue parmi les 30 lauréats. Cette sélection rigoureuse témoigne de la pertinence et de l’audace de la FSS dans un paysage académique en pleine mutation.

Le projet primé, intitulé « Mise en place d’un comité de pilotage pour l’assurance qualité des stages cliniques des Diplômes d’Études Spécialisées (D.E.S) de Médecine », s’attaque à un enjeu crucial qu’est l’immersion hospitalière. « Former un médecin ne se limite pas aux amphithéâtres. C’est sur le terrain que se forge la compétence », souligne l’institution. En instaurant des standards rigoureux pour l’encadrement des futurs spécialistes, la FSS garantit une médecine plus performante et alignée sur les exigences internationales.

Cette consécration est le fruit d’un engagement politique et institutionnel fort. La présence à Dakar du Doyen Josué Avakoudjo et du Vice-Recteur Aliou Saïdou confirme la volonté de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) de s’imposer comme un modèle de gouvernance en Afrique.

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L’étape suivante est déjà tracée : la création immédiate d’un comité de pilotage dédié. Pour le Pr Zomalheto, cet organe sera le socle d’un système d’amélioration continue. Plus qu’une simple distinction, ce succès positionne désormais la FSS de Cotonou comme un pôle d’excellence incontournable en Afrique de l’Ouest, capable de former des spécialistes de rang mondial.